Още по тъмно - пенсионери от Бургас се наредиха на опашка за първите пенсии в евро

Днес официално започна изплащането на първите пенсии в евро. Над 2 милиона пенсионери в страната ще получат средствата си в новата валута.

Още в ранните часове по тъмно и преди началото на работния ден, пред пощенски клон в центъра на Бургас се образуваха опашки от пенсионери, въпреки че офисът отваря в 7:30 часа.

Някои хора, които чакаха пред клона от 40–50 минути преди той да отвори.

Един от чакащите пенсионери сподели, че е дошъл около 15 минути по-рано, защото от години е прието пенсиите да се получават именно от този клон, където идват хора от различни части на Бургас. По думите му няма притеснения от преминаването към еврото.

"Аз съм свикнал да боравя с чужди парии", каза той, предава БНТ. Преизчислил е пренсията си в евро и по думите му разпознава евро банкнотите и монетите.

Други пенсионери коментираха, че са недоволни от ниските пенсии:

"Притеснението е, че са малко. Ако бяха 5–6 хиляди евро, добре, но с тези суми е трудно", коментира възрастен мъж.

"Нямам никаво притеснение, трябваше да стане много отдавна еврото да мине, да се оправи всичко. Аз съм доволен", заяви друг пенсионер.