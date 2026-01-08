Богомил Николов с критика: Банките не осигуряват гладък преход към еврото

“Банките масово не осигуряват гладък процес на преход към еврото”, разкритикува пред БНР Богомил Николов, изпълнителен директор на Национална асоциация "Активни потребители”.

"Много затруднено върви, с много чакане, попълват се много документи и досега не съм чул някакво разумно обяснение, което да оправдава цялото това попълване. Не мога да разбера кой има полза от това - банката ли, потребителят ли. Чух някакво оправдание, че това било задължение по Закона за мерките срещу изпиране на пари. Но, извинявайте, ако искате да смените 100 лева и попълвате 5 страници документи, това каква борба с изпиране на пари е. Това е ненужно нещо”, на мнение е Николов.

Той изрази надежда от другата седмица БНБ да даде препоръка на банките, за да може процесът да тръгне по-гладко.

Николов съобщи, че асоциацията "Активни потребители" е получила покана да се присъедини към Националния координационен център за еврото.

По думите му масово атракционите за деца, които са работили с монета от 1 лев, сега са настроени да работят с монета от 1 евро, което според него е много некоректно и призова "кметовете на населени места, където има такива некоректни бизнесмени, да купят такива съоръжения и да ги пуснат за 50 цента, за да може на тези пишман търговци да им ръждясат атракционите, защото така не се прави бизнес".

Сигналите към "Активни потребители" са основно за плащането и за рестото, което получават клиентите, обобщи той.

"Законодателството ни е добро, предизвикателството е в прилагането му", каза Николов във връзка с предложението на ДПС-НН да бъде приет закон за максималната надценка.

Той е на мнение, че глобите трябва да бъдат свързани с оборота на търговеца.