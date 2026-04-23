Спасителят Ивелин от Малко Търново: Очите изразяваха ужас

След тежката катастрофа с автобус край Малко Търново две жени остават за лечение в болница без опасност за живота. Останалите туристите, пътували в превозното средство, са настанени в хотел и се очаква да бъдат извозени към Украйна.

Рутинен сигнал, но всъщност трагедия

Граничният полицай Ивелин Арабаджиев е на дежурство, когато се получава рутинен сигнал за аварирал автобус край Малко Търново. Когато пристига на място, Ивелин вижда спрялото превозно средство и пътниците, които чакат да продължат пътя си.

Миг по-късно автобусът потегля назад, губи контрол и пропада в крайпътното дере пред очите му. Инцидентът едва не завършва с още по-голяма трагедия, но бързата реакция na policaq спасява човешки животи.

Първите минути

"Като падна на дясната си страна и буквално изходите бяха затворени. Оттам изтичах и на най-удачното място, където беше за проверка на автобуса, люка на тавана от задната част на автобуса. Изкъртих го и когато погледнах, вътре имаше още около 25 пътници. Гледката беше трагична", разказа граничният полицай пред Bulgaria ON AIR.

Без да изчаква пристигането на екипи, Арабаджиев започва да извежда пътниците един по един през отвора на тавана.

"Те почнаха да излизат отвътре, кои на рамо, кои през колената стъпваха върху мен. Но така успях да ги извадя повечето хора, преди да дойдат колегите. Очите им изразяваха ужас. Всички бяха ужасени", сподели още граничният полицай.

Благодарността на спасените

За десетки украински семейства, които продължават живота си, Арабаджиев остава човекът, който е отворил пътя към спасението.

"Благодарни сме! Ако не беше той, щеше да загинем. Бяхме се наклонили на едната страна, прозорците се бяха счупили и буквално автобусът се държеше на едно дърво. Можеше да пропаднем в дерето. Момчето ни спаси всички", каза Катя.

Един от първите, пристигнали на мястото на инцидента, е кметът на Малко Търново Илиян Янчев.

"Жертвите, за съжаление, са две, но ако не беше Ивелин, можеше да бъдат много повече", заяви кметът.

Самият Арабаджиев не определя действията си като героични.

"В този момент, като се случи всичко пред очите ми, просто не мислех и се впуснах", каза полицаят.

Заради смелата си постъпка граничният полицай е номиниран от главния секретар на МВР Георги Кандев за отличието "Полицай на годината".

Вижте повече в репортажа.