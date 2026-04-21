Янкулов отказа на Демерджиев да отстрани Сарафов силово

Служебният министър Андрей Янкулов отрече за пореден варианта за силово отстраняване на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, след като Иван Демерджиев от "Прогресивна България" отправи към него такъв призив.

"Казвах го няколко пъти, подробно мотивирано, но ето още веднъж, максимално кратко и ясно:

Нищо добро не може да ни чака като общество, ако, тъй като правосъдната система не е в състояние да реши правния проблем със законността на главния ни прокурор, тръгнат да го решават силово онези, които моментно държат монопола върху използването на държавно насилие."

Това написа служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов в профила си във фейсбук.

Който иска да прекрачва тази червена линия, ще има възможността да го направи съвсем скоро, заяви още Янкулов.

Снощи бившият служебен вътрешен и правосъден министър, който сега е избран за депутат от ПБ, Иван Демерджиев заяви пред bTV:

"Категорично Сарафов трябва да бъде отстранен. Незабавно."

"Не виждам защо Янкулов пише постове в социалните мрежи, той е принципал на Главна дирекция "Охрана" която трябва да ограничи достъпа на Сарафов до кабинета му, тъй като мандатът му е изтекъл отдавна", призова Демерджиев. Той каза още, че ПБ е за "попълване на Висшия съдебен съвет с нови членове, с хора с различни професионални и морални качества".

Репликата към Янкулов дойде, след като служебния министър на правосъдието призова отново в социалната мрежа съдебната система да не прекара още дълги месеци с главен прокурор начело на прокуратурата, "който е там противно на закона и морала".

Призивът на министъра не беше насочен толкова към следващия парламент, колкото към прокурорската колегия на ВСС. "Ако продължават да не са в състояние да го сторят, новият парламент може да реши казуса наместо тях с обикновено законодателно действие още в първите си дни", написа Янкулов вчера.