Хванаха служител на МВР да шофира след употреба на алкохол

Служител на Министерството на вътрешните работи е заловен да шофира след употреба на алкохол тази нощ, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Стара Загора.

Оттам уточняват, че той е управлявал лек автомобил „Субару“ по бул. „Св. Патриарх Евтимий“, когато е бил спрян за проверка в извън работно време.

Водачът е тестван за употреба на алкохол с техническо средство, уредът отчел 1,41 промила. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Извършен е оглед от дежурен следовател.

Образувано е следствено дело под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора. Започната е процедура по образуване на дисциплинарно производство за тежко нарушение на служебната дисциплина.

От институцията допълват, че служителят е на изпълнителска длъжност.

През февруари т.г. служител на МВР беше временно отстранен от длъжност, след като предизвика катастрофа на кръстовището на общински път при разклона за чирпанското село Винарово. При тестване за употреба на алкохол на водача, служител на реда, уредът отче 2,22 промила.