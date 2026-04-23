Още един учен на НАСА е загинал, изгорял жив в Теслата си

Поредна мистериозна смърт на американски учен - ядрен учен на НАСА е загинал в катастрофа в Алабама на 22 юли 2025 г., но за случая се заговори едва сега, когато дори Белият дом започна разследване защо толкова много учени умират или изчезват безследно.

29-годишният Джошуа Леблан е загинал при огнена катастрофа в своята Tesla. Катастрофата е станала в Хънтсвил, Алабама, където автомобилът му е намерен изгорял до неузнаваемост около 14:45 ч. следобед, съобщиха от правоохранителните органи на Алабама пред Fox News Digital. Превозното средство се сблъскало с мантинела, след това с няколко дървета, преди да се възпламени.

В 4:32 ч. сутринта на същия ден семейството на Леблан съобщило за изчезването му, според Klfy. Той необичайно не се появил на работа като електроинженер по аерокосмически технологии в НАСА, където работел по проекти за ядрено задвижване.

Тялото му също е било изгорено до неузнаваемост, а полицията потвърдила самоличността му три дни по-късно, след като трупът му бил транспортиран до Департамента по криминалистика в Алабама.

По това време семейството му казало пред KLFY, че се опасяват, че е бил отвлечен и че е оставил телефона и портфейла си в дома си по време на изчезването.

Полицията проследила Леблан, използвайки данните от неговия Tesla Sentry Mode, и установила, че автомобилът му е престоял на летището в Хънтсвил близо четири часа в деня на смъртта му. Семейството му казало, че той не планирал пътуване и било необичайно за него да не общува с тях.

Страница на Леблан в LinkedIn посочва, че е работил в НАСА около пет години и половина и че е бил ръководител на екип за подготовката на космическите ядрени двигатели (SNP) за съзряване на апаратурата и контрола (I&C) на НАСА. Технологията на NASA SNP "би позволила по-бърз и по-надежден транспорт за мисии с екипаж и товари до Марс и научни мисии до външната част на слънчевата система", според уебсайта на правителствената агенция.

Леблан по-късно е ръководител на екип по демонстрационната ракета на НАСА за Agile Cislunar Operation (DRACO), ядрен термичен двигател.

Дузина мистериозни смъртни случаи на учени в САЩ

Най-малко 12 други души, по-голямата част от които са ангажирани в ядрената наука и космическите изследвания, са загинали или са изчезнали от 2022 г. насам, някои при мистериозни обстоятелства.

Моника Реза, 60 г.; Мелиса Касиас, 53 г.; Антъни Чавес, 79 г.; Стивън Гарсия, 48 г.; и пенсионираният генерал-майор от ВВС Уилям Нийл Маккасланд, 68 г., са обявени за изчезнали през периода 2023 до 2026 г., като всеки един от тези случаи се счита за подозрителен.

Майкъл Дейвид Хикс, 59; Франк Майвалд, 61; Нуно Лурейро, 47; Джейсън Томас, 45; Ейми Ескридж, 34; и Карл Грилмайър, на 47 години, са починали между 2022 и 2026 г.

Хикс, Майвалд и Реза бяха свързани с Лабораторията за реактивно движение на НАСА.

Смъртните случаи и изчезванията не са официално свързани по никакъв начин, но привлякоха вниманието на Белия дом

"Надявам се да е случайно, но ще разберем през следващата седмица и половина", каза Тръмп пред репортери миналата седмица. "Току-що напуснах среща по тази тема."

В изявление за Fox News Digital ФБР потвърди, че агенцията работи съвместно с други федерални власти в разследването на 11-те изчезнали и починали учени.

"ФБР е начело на усилията за търсене на връзки с изчезналите и починали учени", заяви агенцията. "Работим с Министерството на енергетиката, Министерството на войната и с нашите щатски и местни партньори от правоприлагащите органи, за да намерим отговори."