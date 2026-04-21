ЕС не се радва на победата на Радев, Кая Калас отказа са бърза с коментарите

Ние сме 27 демокрации, което означава, че имаме избори, на които хората избират своето бъдеще. Преди да има ново правителство, ние не сме видели как действа то. Няма да избързваме пред събитията.

Така върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас отговори на въпроса дали има опасения от промяна на външната политика на България спрямо Украйна след резултатите от изборите. По отношение на очакванията от новото българско правителство тя каза, че всеки трябва да дойде на масата с искрено желание за сътрудничество и компромиси.

"Важно е всеки да дойде на тази маса с искрено и заинтересовано желание за сътрудничество, а също така и с компромиси, защото те се изискват от всички. В самото начало всеки е третиран еднакво, приветстваме новите колеги на масата, с които да се разбираме и сътрудничим", допълни тя.

Калас каза още, че има воля да се приеме решението за ограничаване на влизането на руски бойци от Украйна в ЕС до следващия Съвет "Външни работи" през юни.

По думите й въпросът със заема за Украйна от 90 млрд. евро може да се реши в рамките на 24 часа.

След изборите в Унгария има нова ситуация и очаквам положително решение по заема в рамките на едно денонощие, каза Калас. Тя допълни, че министрите са призовали да се ускори придвижването на 20-ия санкционен пакет срещу Русия и дори са дали предложения за 21-ви. Повдигнат е бил и въпросът за отварянето на още преговорни глави с Украйна.

ЕС изглежда не се радва

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Румен Радев за победата, но реагира доста по-бавно, отколкото когато Петер Мадяр спечели изборите в Унгария. Тогава тя реагира почти светкавично на новината.

Европейската комисия пък отказа да коментира победата на Радев. Говорител на комисията се въздържа да даде отговор по същество на въпрос по този повод на редовната дневна пресконференция на институцията.

"Свързах се с Представителството на ЕК в София преди пресконференцията. До коколкото разбирам, преброяването на резултатите не е приключило, затова не бих направил коментар засега", коментира говорителят Олоф Гил.