Гюров отива на неформална среща на държавите в ЕС

Служебният министър-председател Андрей Гюров ще участва в неформалната среща на държавните и правителствени ръководители на държавите членки на Европейския съюз. Срещата ще се проведе 23-24 април в Кипър, съобщиха от правителствената пресслужба.

В рамките на срещата ще бъдат обсъдени конфликтът в Иран и ситуацията в Близкия изток, включително отражението на геополитическата обстановка върху цените на изкопаемите горива и енергията. Тема на дискусия ще бъде още Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2028-2034 г., както и пътната карта “Една Европа, един пазар“ в подкрепа на европейската конкурентоспособност.

В рамките на форума в Кипър ще се проведе среща с президента на Украйна Володимир Зеленски, а също и среща с представители на Египет, Йордания, Ливан, Сирия и председателя на Съвета за сътрудничество в Залива. / БТА