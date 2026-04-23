Гюров отива на неформална среща на държавите в ЕС

Срещата ще се проведе днес и утре в Кипър

23.04.2026 | 14:16 ч. 31
БГНЕС

Служебният министър-председател Андрей Гюров ще участва в неформалната среща на държавните и правителствени ръководители на държавите членки на Европейския съюз. Срещата ще се проведе  23-24 април в Кипър, съобщиха от правителствената пресслужба. 

В рамките на срещата ще бъдат обсъдени конфликтът в Иран и ситуацията в Близкия изток, включително отражението на геополитическата обстановка върху цените на изкопаемите горива и енергията. Тема на дискусия ще бъде още Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2028-2034 г., както и пътната карта “Една Европа, един пазар“ в подкрепа на европейската конкурентоспособност.  

Свързани статии

В рамките на форума в Кипър ще се проведе среща с президента на Украйна Володимир Зеленски, а също и среща с представители на Египет, Йордания, Ливан, Сирия и председателя на Съвета за сътрудничество в Залива. / БТА

