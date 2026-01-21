БНБ отново напомнят как да разпознаем фалшивото евро

IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
21.01.2026 | 18:38 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Във връзка с въвеждането на еврото в България от Българската народна банка (БНБ) напомнят на гражданите как да разпознават истинските евробанкноти и как да реагират при съмнение за фалшификат в информация, публикувана на интернет страницата на централната банка.

Как да проверите дали евробанкнотата е истинска?

Истинските евробанкноти съдържат защитни елементи, които могат да бъдат разпознати лесно без специалзирани уреди.

Проверката за истинност се извършва чрез метода:

"Пипни, разгледай и наклони"

  • Пипни - банкнотата е шумяща и твърда, усеща се релеф в печатните изображения;
  • Разгледай - срещу източник на светлина се проверяват водният знак и защитната нишка;
  • Наклони - променят се изображенията и цветовете на холограмната лента, числото на номинала в долния ляв ъгъл си променя цвета от смарагдовозелен в тъмносин.

Свързани статии

От БНБ посочват още, че подробно описание на защитните елементи на евробанкнотите от серия „Европа“, както и от първата серия, е публикувано на интернет страницата на Европейската централна банка.

Какво да направите при съмнение

  • Ако Ви бъде подадена банкнота и имате съмнение, че е фалшива - не я приемайте.
  • Ако вече сте приели банкнота и смятате, че може да е фалшива - незабавно уведомете полицията или се обадете на телефон 112.

Важно да знаете

Използването на банкнота, за която знаете, че е фалшива, е престъпление. Фалшивите банкноти нямат стойност и при приемането им не се изплаща обезщетение.

