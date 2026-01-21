БНБ отново напомнят как да разпознаем фалшивото евро

Във връзка с въвеждането на еврото в България от Българската народна банка (БНБ) напомнят на гражданите как да разпознават истинските евробанкноти и как да реагират при съмнение за фалшификат в информация, публикувана на интернет страницата на централната банка.
Как да проверите дали евробанкнотата е истинска?
Истинските евробанкноти съдържат защитни елементи, които могат да бъдат разпознати лесно без специалзирани уреди.
Проверката за истинност се извършва чрез метода:
"Пипни, разгледай и наклони"
- Пипни - банкнотата е шумяща и твърда, усеща се релеф в печатните изображения;
- Разгледай - срещу източник на светлина се проверяват водният знак и защитната нишка;
- Наклони - променят се изображенията и цветовете на холограмната лента, числото на номинала в долния ляв ъгъл си променя цвета от смарагдовозелен в тъмносин.
От БНБ посочват още, че подробно описание на защитните елементи на евробанкнотите от серия „Европа“, както и от първата серия, е публикувано на интернет страницата на Европейската централна банка.
Какво да направите при съмнение
- Ако Ви бъде подадена банкнота и имате съмнение, че е фалшива - не я приемайте.
- Ако вече сте приели банкнота и смятате, че може да е фалшива - незабавно уведомете полицията или се обадете на телефон 112.
Важно да знаете
Използването на банкнота, за която знаете, че е фалшива, е престъпление. Фалшивите банкноти нямат стойност и при приемането им не се изплаща обезщетение.