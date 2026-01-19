Фалшива банкнота от 500 евро засечена в родопското село Петково

Жител на родопското село Петково е сигнализирал, че е получил фалшива банкнота от 500 евро, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Смолян. Това е първият случай на пласиране на подправено евро в Смолянска област след присъединяването ни към еврозоната.

Оплакването е от 56-годишен мъж от с. Петково, който се опитал да провери в пощенски клон дали банкнотата е истинска. Потърпевшият разказал пред полицията, че станал жертва на измама при връщане на заем. Длъжникът, който е млад мъж от селото, погасил през декември задължението с фалшивата банкнота.

По случая е образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител, уточняват от областната полиция.