Фалшива банкнота от 500 евро засечена в родопското село Петково

Оплакването е от 56-годишен мъж

19.01.2026 | 20:30 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Жител на родопското село Петково е сигнализирал, че е получил фалшива банкнота от 500 евро, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Смолян. Това е първият случай на пласиране на подправено евро в Смолянска област след присъединяването ни към еврозоната. 

Оплакването е от 56-годишен мъж от с. Петково, който се опитал да провери в пощенски клон дали банкнотата е истинска. Потърпевшият разказал пред полицията, че станал жертва на измама при връщане на заем. Длъжникът, който е млад мъж от селото, погасил през декември задължението с фалшивата банкнота.

По случая е образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител, уточняват от областната полиция.

