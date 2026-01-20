Пак в Монтанско: Мъж опита да плати сметката за вода с фалшиви 100 евро

Мъж от монтанското село Замфирово направи опит да плати сметката си за вода с фалшива евробанкнота от 100 евро. Сигналът е подаден от инкасатор на ВиК-Берковица, съобщава БНТ.

Мъжът е направил пълни самопризнания и е задържан за срок до 24 часа в РУ - Берковица.

В хода на работа по случая от полицията задържали и втори съпричастен мъж, в който са открити други три фалшиви банкноти с номинал по 100 евро.

По-късно разследващите попадат и на още една банкнота, която откриват в брата на същото лице. Така общият брой фалшиви евробанкноти по този случай стават пет.

Образувано е досъдебно производство за извършено престъпление по чл.244, ал.1 от Наказателния кодекс. Задържани са двама, а трето лице, в което също е намерено фалшиво 100 евро, е предал банкнотата с протокол.

"Случаите са както казах вече шест. Шестият е от вчера, търпи развитие, платено е на ВиК инкасатор с фалшива банкнота от 100 евро и има продължение. В лице съпричастно и близък на лицето са намерени 300 евро - 3 по 100 в колата му и в брата на същия още 100”, каза Росен Петков, ръководител на Окръжна прокуратура Монтана.

"По отношение на останалите банкноти, които са предадени с протокол за доброволно предаване, също са обект на изследване, с оглед истинността на същите и съответно като дойдат заключенията, вече ще знаем - коя банкнота е истинска, коя не е истинска”, добави прокурорът Емил Александров.