Ганев: Казахме на Радев, че България влиза в еврозоната с фалшиви данни, той не взе отношение

Това, което се случва към днешна дата и което отбелязва Радев, е нещо, което ние от "Възраждане" дори и пред него - на консултациите в качеството му на президент, заявихме и той тогава не взе отношение, е, че влизането на България в еврозоната става на база фалшиви данни.

Това заяви пред журналисти депутатът от ПГ на "Възраждане" и заместник-председател на Народното събрание Цончо Ганев, след като по-рано днес премиерът Румен Радев обяви, че на 3 юни Европейската комисия (ЕК) започва процедура по прекомерен дефицит срещу България и възможни санкции.

Ганев подчерта, че е имало и "счетоводно фалшифициране на показателите за дефицита от страна на поредица правителства".

"Ситуацията, в която се намираме ние, е очаквана от "Възраждане", каза още той.

По думите му Радев ходи след събитията, въпреки че е знаел за какво става дума. "Той е наследил в момента това, което БСП, Пеевски, Борисов, ИТН приеха и ни вкараха насила, но в крайна сметка той има решение на цялата тази тема. Трябва да отиде и да предоговаря нашето членство, трябва да ореже разходите, свързани с Украйна", добави още Ганев.