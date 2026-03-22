Интересен казус от Видин: Избиратели в областта са повече от цялото ѝ население

Право на глас имат 79 832 души

22.03.2026 | 20:37 ч. 10
Снимка: БГНЕС

На пресконференция председателят на РИК във Видин Павел Петков съобщи, че избирателите, които имат право да гласуват на предстоящите парламентарни избори в областта, са 79 832 души. Какви списъци и от коя година са използвали за справката си от избирателната комисия не стана ясно.

Наблюдателните веднага забелязаха, че обявените с право на глас са много повече от цялото население на Видинска област. Според данните на териториалното отделение на НСИ през януари 2025 г. населението на областта възлиза на 70 500 души и продължава да се топи с близо 1400 души на година. Пак според тези данни ненавършилите 18 г. са около 10 хил, пишат от "24 часа".

Така че пред урните имат реално право да се явят около 60 хил. души. Откъде са взели останалите близо 19 хил. души, обявени от РИК, не стана ясно. На наше запитване от РИК във Видин отговориха, че тепърва избирателните списъци ще се преглеждат и прочистват, за да бъдат актуални.

Дали това ще стане до деня на изборите или отново избирателните списъци ще бъдат пълни с „мъртви души"? Предстои да видим дали това ще стане или отново изборите ще бъдат манипулирани чрез този използван от години порочен механизъм за надуването на реалния вот.

