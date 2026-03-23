Избори’26: Район “Чужбина” е дъвка, която се търкаля в публичното пространство

До момента над 42 хиляди души са подали заявления за гласуване в чужбина на изборите на 19 април. По думите на изборният експерт Стоил Стоилов район “Чужбина” е дъвка, която отдавна се търкаля в публичното пространство.

“Районът е важен дотолкова, доколкото ще изравни правата на българските граждани в чужбина с правата на българските граждани в страната, да използват в пълен обем избирателната система", коментира Стоил Стоилов в "България сутрин".

По думите му район "Чужбина" ще направи по-разбираема системата за преразпределение на мандатите в страната.

Легитимност и разпределение на мандатите

"Наричат го отлагане, но това е отмяна. Легитимността на институциите почива върху гласовете на всички български граждани. Освен 31 листи, добавяме още една - 32-ра, регистрирана пак от българските партии", каза от Марсилия членът на Обществения съвет към ЦИК Стефан Манов.

Той каза още, че ако гласуващите в страната и извън нея гласуват по един и същи начин - няма никакъв импакт в полумандатите, спечелени от партиите.

Стоилов обясни, че когато всички гласове се съберат, се делят на 240 - определя се квота и започва делението на многомандатните райони. “Там, където се произведе цял депутат в съответния МИР, той си заема мястото. Винаги остават остатъци", обясни изборният експерт.

Според него големият проблем с гласуването в чужбина е философията му.

"Ние нямаме решение по философията на гласуването в чужбина. Нямаме активна регистрация, нямаме критерий "уседналост", нямаме критерий за връзка между придобиването на българското гражданство и месторождението. Това трябва да се разгледа. Да не бъркаме правата с логистиката. Има достатъчно време да се потърси възможност това да бъде помирено", каза Стоилов пред Bulgaria ON AIR.

Манов изтъкна, че във Франция няма ограничение за секциите, тъй като страната е в ЕС, но даде пример с Великобритания, където има над 200 хиляди български граждани.

“Няма значение колко от тях имат желание да гласуват, не може с такива механични мерки да си отмъщавате на хора, които не ви харесват, защото не гласуват за вашата партия", подчерта членът на Обществения съвет към ЦИК.

Гледайте видеото с целия разговор.