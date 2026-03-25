Бивш общински съветник в Пловдив е задържан по подозрение за купуване на гласове

Полицията в Пловдив задържа бившия общински съветник Айри Мурад по подозрение в купуване на гласове. Той бе изведен с белезници от дома му на ул. „Бъндерица“ в квартал „Столипиново“.

Директорът на Областната дирекция на МВР в Пловдив ст. комисар Васил Костадинов каза, че в дома му са открити списъци с имена на хора с нисък социален статус. Списъците обосноват предположението, че могат да имат връзка са престъпление - купуването на гласове. В дома на Мурад е открита и немалка за общите стандарти за живот в България сума пари.

Костадинов допълни, че акцията е в резултат на системния подход от началото на предизборната кампания за проактивни действия, набиране на предварителна информация и противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите. Към момента Айри Мурад е ходжа и собственик на погребална агенция.

Комисар Костадинов каза още, че към момента задържаният не дава адекватни доказателства за произхода на парите и имената в списъка. По думите на Васил Костадинов Айри Мурад е интересно лице за полицията, представляващо внимание винаги при повеждането на избори, съобщава БТА.

По случая е образувано досъдебно производство, действията по разследването предстоят.