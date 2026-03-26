Предизборният дебат "Икономика и финанси" – днес от 19:15 в "Денят ON AIR"

Всички политически сили ще се включат в първия от четирите предизборни дебата на Bulgaria ON AIR

26.03.2026 | 17:37 ч. 5
Днес от 19:15 часа в предаването "Денят ON AIR" ще се проведе първият от четирите предизборни дебата на Bulgaria ON AIR, част от кампанията "Сцената на изборите", с която телевизията отразява предстоящите избори.

Темата на дебата е "Икономика и финанси", а водещ ще бъде Ганиела Ангелова. Зрителите ще могат да задават своите въпроси онлайн като коментар под публикацията за дебата във Facebook страницата на Bulgaria ON AIR.

В дискусията ще участват представители на всички основни политически сили – Александър Пулев от "Прогресивна България", Румен Христов от "ГЕРБ-СДС", Владислав Панев от "ПП-ДБ", Цончо Ганев от "Възраждане" и Гергана Алексова от БСП.

Дебатът ще продължи 60 минути и ще бъде разделен в три тематични панела. Първият ще разглежда въпроси, свързани с инфлацията и доходите, вторият ще обсъжда данъчната политика и бизнес средата, а третият ще се фокусира върху енергетиката и стратегическите инвестиции.

Форматът предвижда ясно регламентирано време за изказвания, възможност за директни въпроси между участниците и право на отговор. За спазването на времето ще се използва таймер, а редът на изказванията ще бъде определен чрез жребий.

В дебата са въведени строги правила за поведение – лични нападки, прекъсвания и неуважително отношение не се допускат, а при превишаване на времето микрофонът на участника ще бъде автоматично изключван. Водещият ще има възможност да извършва проверка на фактите в реално време, а зрителите ще могат да се включват с въпроси, изпратени предварително чрез социалните мрежи на медията.

