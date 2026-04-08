Тръмп срещу Иран: Ормузкият проток не беше тема, а измести дори обогатения уран

Тази нощ беше обявено временно прекратяване на бойните действия в Иран. Експертът по национална и международна сигурност, външна политика и военен анализатор Ивайло Иванов коментира пред БНР.

"От гледна точка на дългосрочното решаване на конфликта, нямаме сериозен напредък поради няколко причини. Първо, този 2-седмичен срок е доста кратък.

Трябва да бъдем доста скептични и да следим това, което се случва, а не това, което господин Тръмп казва.

Вторият голям проблем, който виждам, е опасността след края на тези преговори новото статукво, което ще бъде установено, да бъде много по-неблагоприятно и за държавите от региона, и за целия останал свят.

И двете страни влизат в преговорите със самочувствието, че са победители, което говори, че готовността за компромис от страна и на двете страни ще бъде много ниска", уточни експертът, според когото е възможно САЩ да декларират победа, но Иран стратегически и политически да излезе по-силен от този конфликт, отколкото преди 28 февруари.

Ще се промени ли статутът на Ормузкия проток?

Иран например може да наложи такса за преминаването на Ормузския проток, която ще разделя с Оман, допълни Иванов.

"Проблемът е, че всъщност преди началото на тази война Ормузкият проток беше международен морски път. Никой не претендираше за суверинитет срещу него. Сега всъщност виждаме, че стартовата позиция, от която се започва, е, че това е вече е морски път, върху който Иран ще упражнява суверенитет, тоест - промяна на неговия статут. От тази гледна точка това означава, че във всеки момент Иран може да реши да го затвори поради някакви причини, ако му бъде признат този суверенитет.

Преди началото на тази операция протокът въобще не беше тема, която да бъде обсъждана. Сега изведнъж е тема номер 1, дори преди обогатения ядрен уран, който Иран притежава, способностите да обогатява уран, балистичната програма и всички тези неща", обясни Иванов.

Ще търси ли Иран компенсации?

Притеснение в експерта буди и възможността Иран да търси компенсации за нанесените щети, както и желанието на Техеран да бъдат вдигнати "всички първични и вторични санкции" срещу Иран. В Техеран има промяна в режима, но тя е "изключително негативна", каза той.

Този режим е по-репресивен към своите граждани и по-войствен към останалия свят.

"Новите управляващи, които замениха тези, които бяха убити по време на конфликта и които трябва да взимат решения, са много по-склонни да поемат риск, много по-готови за агресивни действия, отколкото тези лидери, които управляваха преди".

Причината е, че новите поколения не са участвали във война преди тази и са много по-ентусиазирани, по-оптимистични и по-готови да поемат рискове.

Новият режим вероятно ще е "по-склонен да търси при първа възможност да се сдобие с ядрено оръжие, именно защото това е крайната гаранция, че няма да има повторно нападение срещу управляващите".

Не е ясно и какво ще се случи с обогатения вече уран в Иран.

Последиците за държавите от региона

"Огромната последица, разбира се, ще бъде и за държавите от региона, защото това, което се случи, показа, че въпреки обвързаността със САЩ те не са били нито консултирани, нито уведомени за започването на тази война.

От друга страна техният икономически модел на практика беше разрушен от тази война, защото тези държави повече от десетилетие градяха имидж на спокойно място, където може да инвестирате, да закупите имот, че това е дестинация за скъпоплатен туризъм. Всичко това сега просто замина", каза експертът.

Ще се обърне ли гневът на Доналд Тръмп срещу НАТО?

Иванов изрази притеснение, че е възможно след неуспеха гневът на Доналд Тръмп да се обърне срещу останалите съюзници на САЩ и той отново да се насочи към темата "Гренландия".

"Този път с подновена сила на аргумента, че този остров трябва да е американски, защото, виждате ли, на вас не може да се разчита в критична ситуация".

Доналд Тръмп няма нужда да вади чисто юридически САЩ от НАТО. Достатъчно е само САЩ да бъдат пасивни и да не предприемат каквито и де действия в рамките на Алианса, предупреди Иванов.

"Това, което ме крепи, а и в някакъв смисъл разчитам на него, е, че с приближаването на междинните избори подобен ход от страна на американската администрация ще се сметне за катастрофален от гледна точка на Републиканската партия", заключи той.