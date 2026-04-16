Партии и коалиции разгледаха склада, в който се съхраняват машините за вота СНИМКИ

Извършиха се дейности по инсталирането им за предстоящите избори

16.04.2026 | 16:15 ч. 11

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Представителите на политическите партии и коалиции, които ще вземат участие на предсрочните парламентарни избори в неделя, 19 април, разгледаха склада, в който се съхраняват машините.

В същото време се извършиха и дейности по инсталирането на машините за предстоящия вот. 

В петък вечерта машините за гласуване ще бъдат транспортирани в различните общини в страната, каза зам.-председателят на ЦИК Росица Матева пред журналисти по време на демонстрацията.

Тя добави, че всички машини са профилактирани и се очаква в съботния ден да са в секциите за гласуване.

 

