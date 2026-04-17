Избори’26: Обрана кампания, малко дебати и много напрежение

Последен ден от предизборната кампания. Според анализаторите Теодора Йовчева и Мила Мошелова тази кампания се очертава по-скоро като сдържана и лишена от дълбоки дебати, но минава през отделни периоди на напрежение.

"Тази кампания беше доста обрана, политиците основно се затвориха в себе си. И макар да имаше престрелки, те сякаш бяха в един доста ограничен кръг. Не се получи дебат, тези престрелки не стимулираха разговор между политиците. Те бяха по-скоро като позиционни престрелки”, изказа мнение политологът Теодора Йовчева.

В предаването “България сутрин” тя добави, че кампанията е имала два периода. “Първият период беше до подписването на споразумението с Украйна. Сякаш в този първи период тя беше доста по-вяла. Някои анализатори определят кампанията като вяла. След този период имаше такъв бум на напрежение по геополитическата тема, а след това това напрежение забелязахме, че преля и по други теми", добави политологът.

Важни дебати липсват

Политологът Мила Мошелова определи кампанията като стандартна по отношение на използваните канали за комуникация, но с дефицит на съдържателни дебати.

"От една страна, обиколките из страната, видяхме и че примерът в Унгария го показа, обиколките в страната и ходенето по места, директните срещи с избиратели, разбира се, са най-прекият и най-сигурен начин всъщност да имаш комуникация с избирателите. И също така да дадеш заявката за доверие, защото това, че някой отива в по-малко населено място, въпреки че е само по време на кампания, все пак е някакъв признак, че има забелязване и така се калкулира присъствието на всички избиратели от политическите играчи", каза Мошелова.

Експертите са единодушни, че политическите сили отново са избегнали ясни отговори за бъдещи коалиции.

Пред Bulgaria ON AIR Йовчева обясни това с желанието на партиите да максимизират резултатите си и да не поемат ангажименти, които биха ги поставили в неизгодна позиция. По думите ѝ е по-лесно да се чертаят "червени линии" и да се заявява с кого няма да се работи, отколкото да се очертаят реални партньорства.

Избирателна активност

По отношение на възможните обединяващи теми след изборите, Мошелова вижда потенциал най-вече в антикорупционните политики, но поставя под въпрос доколко заявките в тази посока са автентични.

Очакванията за по-висока избирателна активност също са във фокуса на разговора.

"Наистина ще се реализира една такава по-висока избирателна активност. Това винаги се случва, когато има по-голям нов играч. Подчертавам по-голям, защото не се реализира нито през юли 2021, нито през ноември 2021. Реализирало се тогава през 2001 и 2009. Т.е. когато има един по-сериозен играч, който концентрира в себе си както протестен вот, антикорупционни заявки и ново харизматично лидерство, тези 3 елемента, според мен, стимулират по-високата избирателна активност", заяви Йовчева.

Мошелова допълни, че външни примери като високата активност в Унгария могат да имат вдъхновяващ ефект, но подчертава съществената разлика - липсата на ясно двуполюсно противопоставяне в България. Според нея тук активността по-скоро ще се разпилее между множество политически субекти, което прави трудно формирането на ясни лагери.

Гледайте видеото с целия разговор.