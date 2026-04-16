ГЕРБ за машините: Остаряла, отворихме я с детска отвертка

“Бяхме в склада, в който днес публично беше представена инсталацията на машините пред медии и присъстващи наблюдатели. Ние бяхме в качеството си на наблюдатели. Искахме да поставим много въпроси, на които не получихме отговори, бяхме буквално вербално нападнати от представители на ЦИК и “Сиела“, обясни административният секретар на ГЕРБ Цветомир Паунов.

“Искахме да зададем нашите въпроси по отношение на сигурността на машините, най-вече с техническа възможност за отваряне на капака и ненарушаване на пломбите. Вместо това, не получихме никакви отговори”, каза още той.

ГЕРБ призова зам.-председателя на ЦИК Росица Матева заедно с всички членове на ЦИК и представителите на държавата в лицето на МЕУ да гарантират сигурността на машините и да не се стига до съмнения в този процес, добави Паунов.

От своя страна зам.-кметът на Пловдив по дигитализация, европейски проекти, бизнес развитие и образование Владимир Темелков заяви, че ГЕРБ като партия са за машините.

“Това, което ни притесни е самата машина и изобщо тя не е от нашето поколение. "Машината е остаряла. С детска отвертка успяхме да отворим машина. В склада няма видеонаблюдение. 10 000 машини може да са отваряни. Отделно в машините имат два скрити USB порта, 1 порт за интернет. Това води до съмнение дали може тази машина да се включи безжично в Интернет? Влязох с най-простата флашка и веднага заби компютърът“, посочи Темелков.

Надеждна ли е машината за вота?

“Има ли машината нужното подсигуряване на захранването, ако захранването спре, се оказва, че тази батерия, която е там и е външна, не повече от 30 минути успява да захрани машината. Това може да го компрометира вота ако в един момент се окаже, че тези близо 15-годишни машини със софтуер, който е изтекъл и поддръжката му преди една година, представете си, ако една година вие не си обновявате телевизор, телефон или друго дигитално устройство, вие сте вече от друга ера”, добави още Темелков.

“Смущаващото беше, че в помощ на ЦИК дойде представител на друга политическа партия, който предложи да обясни и това се вижда - господин Божанов, който предложи да обясни от ПП-ДБ как работи машината. Шефката на ЦИК беше абсолютно съгласна и ние ги попитахме вие заедно ли работите, те казаха Не и повече не се обадиха”, заяви Темелков и попита:

“Това ли са подходящите машини?! Машината, която беше там, с която сме гласували пет години вече, тя е с максимално занижени показатели, тя не отговаря на модерните изисквания за сигурност и за достъпност изобщо и за защита на нашия вот”.

От ГЕРБ препоръчаха ЦИК да вземе спешни мерки.