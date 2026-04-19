Избирателната активност у нас гони 40%

39,5% е избирателната активност към 18:00 часа според данни на агенция "Тренд".

Секциите отвориха врати в 07:00 ч. сутринта, а изборният ден ще продължи до 20:00 ч. или докато има чакащи да гласуват. Право на вот на предсрочните избори имат 6 575 151 души.

Според "Галъп" пък избирателната активност вече е преминала прага от 40%, като към към 18.00 часа техните данни показват, че са гласували 45% от българите.

110 са дефектиралите машини за гласуване към този момент по данни на Министерство на електронното управление.