МВнР отчита висока избирателна активност в чужбина

Изборите в Нова Зеландия, Австралия, Сингапур са приключили

19.04.2026 | 18:37 ч. 1
БГНЕС

Изключително висока избирателна активност в чужбина отчита Министерството на външните работи. По време на брифинг зам.-министър Ради Найденов поясни, че за днешния ден са били поръчани два пъти повече бюлетини от предходния вот.

"До момента няма затруднения в нито една секция извън страната. Вече са приключили изборите в Нова Зеландия, Австралия, Сингапур, Япония, Република Корея и Китай", каза още Найденова.

493 секции в 55 държави

Зам.-министърът добави, че в 55 държави са разкрити 493 избирателни секции. “Ползваме 130 машини в 19 държави, до момента е дала грешка само една машина. Тя се намира в посолството в Лондон", обобщи Найденов.

“В Лондон има големи опашки, средно се чака по 30-40 мин. До обяд в Лондон са гласували повече хора, отколкото изцяло на миналите избори. В Измир също има струпване на чакащи за гласуване", съобщи Боряна Стойнева от работна група "Избори" на МВнР.

"Изборите за българите, които упражняват правото си на глас извън страната, ще приключат българско време утре в 6 часа рано сутринта", допълни Найденов.

