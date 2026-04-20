Трайков се хвали, че служебната власт осигурила честни и свободни избори

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков коментира изминалия изборен ден и добави, че основната задача на служебната власт е била да осигури честни и свободни избори.

“Мисля, че всеобщо е мнението, че се справихме изключително добре с това”, каза Трайков от Панагюрище.

“Аз съм спокоен, разговарях и с други колеги от правителството – всички са горди и удовлетворени от това, че изпълнихме основната си задача като служебно правителство”, коментира още служебният министър.

Апел към ЦИК

Относно вчерашния му призив в социалните мрежи към ЦИК да осигурят замяна на единичните случаи на дефектирали машини, Трайков обясни, че той е бил вследствие на неговия опит да гласува вчера.

“Имаше повредена машина, а пък от Секционната избирателна комисия казаха, че не успяват да установят контакт нито с Районната избирателна комисия, нито с ЦИК”, обясни Трайков. По думите му правителството е свършило всичко, което зависи от него и преди, и по време на изборите, за безпроблемното им протичане.

На въпрос вярва ли, че България ще остане на евроатлантическия път, той отговори, че няма друга възможност за страната. Във всички проучвания това е преобладаващото мнение сред българските граждани. “Така че това е една реалност, с която всички политически сили следва да се съобразят и те го правят”, коментира Трайков.