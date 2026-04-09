Трайков: Разполагаме с пълен обем резерви от горива

Енергийният министър Трайчо Трайков обяви, че страната ни разполага с пълния обем на 90-дневните резерви от горива. Също така държавата предвижда различни сценарии според развитието на събитията в Близкия изток.

Пред Nova newsТрайков поясни, че предназначението на тези количества е да служат като резерв при липса на физически доставки, а не да се използват за пазарни интервенции върху цените.

“Въвеждаме европейска схема за енергоинтензивните предприятия. При цена над 63 евро за мегаватчас половината от разликата ще се възстановява на предприятията от Фонда за сигурност на енергийната система. Условието е 50% от тези средства да се използват за инвестиции в декарбонизация”, обясни служебният министър на енергетиката.

Трайков подчерта, че по данни на НАП маржовете на бензиностанциите в момента са по-ниски, отколкото преди кризата. Той определи евентуално намаляване на ДДС върху горивата като изключително скъпа мярка с “никакъв ефект”, която само би подобрила маржовете на търговците.

Високите сметки за електроенергия

Трайков коментира и високите сметки за електроенергия, като посочи, че често те се дължат на преминаване към отопление с електричество в енергийно неефективни сгради. Той пое ангажимент да проверява сигнали на граждани, които не са доволни от получените отговори от КЕВР и проверяващите органи.

Според него искането за 29% увеличение на цената на парното е необосновано. "Не виждаме абсолютно никакво подобрение в “Топлофикация София” – нито в технологичен, нито в управленски смисъл. Не бива да се дават пари, които те просто искат да изгорят. Регулаторът трябва да вземе предвид реалните обстоятелства и да не допуска това”, заяви енергийният министър.

Трайков каза, че АЕЦ “Козлодуй” работи безаварийно. Министърът добави, че в момента работят два от агрегатите на ПАВЕЦ “Чаира”, като се очаква до 2028 г. мощността му да бъде възстановена на 75%. Трайков уточни, че наличното оборудване за проекта “Белене” представлява само 5% от стойността на една цяла централа.