Кой кого изпревари с преференции в ПП-ДБ?

Напрежението между "Продължаваме промяната" и "Демократична България" отново излезе на повърхността, като този път поводът са както подредбата на листите, така и резултатите от преференциалния вот.

Според Велислав Величков от ПП-ДБ случващото се не е изненада, а по-скоро естествен резултат от начина, по който е протекла самата кампания.

"Аз бях и в пловдивската листа, аз съм третият по брой на преференциите след Манол Пейков и Чило Попов. Защо така стана? Чило Попов и Манол Пейков са първи приятели. Манол Пейков всъщност изгради основната преференциална кампания на Чило Попов и накрая Чило Попов го изпревари по преференции. Сега, когато наливаш преференции на друг човек, е добре да си правиш сметката, че може да намалеят твоите преференции", коментира Величков в ефира на "Денят ON AIR".

Той обърна внимание на факта, че в някои случаи кандидатите реално са подпомагали свои колеги, като са им пренасочвали подкрепа, което впоследствие се е обърнало срещу тях.

Това според него е естествен риск, когато се води такава кампания.

Той подчерта, че уважава правото на избирателите да пренареждат листите, но е критичен към намесата на партии в полза на конкретни кандидати.

Според него това изкривява идеята за преференциален вот и го превръща в инструмент за вътрешнопартийно надлъгване.

Като пример за проблемите в коалицията той посочва и впечатлението за водене на две отделни кампании - с различни послания, цветове и дори отсъствие на общо присъствие на събития.

"Когато ние, кандидатите за народни представители в Пловдив и в София, сме на съответния павилион или среща, липсват кандидатите на "Демократична България". Докато в другия случай ние ходихме по събитията. Но някак си остана впечатление за две кампании. И това не беше никак приятно", каза Величков пред Bulgaria ON AIR.

Риск от разцепление и поглед към бъдещето

Според Величков случилото се в Пловдив е показателно и трябва да бъде урок за партийните ръководства.

Той смята, че прекалената намеса в преференциалния вот и вътрешната конкуренция са довели до излишно напрежение, което е било подхранено повече от симпатизанти, отколкото от лидерите.

По-големият проблем обаче, който той откроява, е липсата на реално единство в коалицията по време на кампанията.

Според него не е нормално партиите да действат заедно само формално - при откриването и закриването на кампанията - без реална координация през останалото време.

На този фон Величков вижда реален риск от задълбочаване на разделението, особено след като коалицията вероятно ще бъде в опозиция.

Той не може да прогнозира в чия полза би било едно такова разцепление, но подчертава, че настоящата ситуация дава време на формациите да преосмислят стратегията си, да укрепят структурите си и да потърсят по-широка подкрепа.

В същото време той напомня, че вече има подписано споразумение за общо явяване на президентските избори с единна кандидатура, излъчена чрез предварителни избори.

"На 1 декември, точно при втория голям протест, беше подписано споразумение за явяване общо на президентските избори с ПП-ДБ за излъчване на единен кандидат за президент чрез предварителни избори. Там стоят подписите на всички тези лидери. Аз съм убеден, че това ще е спойващият елемент до президентските избори", заяви Величков.