Иран контрира САЩ, не са искали примирие

Външният министър Абас Арагчи заяви, че Иран не проявява интерес към преговори със Съединените щати, опровергавайки твърдението на президента Доналд Тръмп, че Техеран иска споразумение за прекратяване на войната.

„Ние сме достатъчно стабилни и силни. Ние само защитаваме нашия народ“, каза Арагчи в интервю за предаването Face The Nation на Си Би Ес.

„Не виждаме никаква причина да водим преговори с американците, защото ние вече водехме преговори с тях, когато те решиха да ни атакуват“, добави той.

Изявлението на иранския външен министър Абас Арагчи идва на фона на изказванията на американския президент Доналд Тръмп, който заяви, че Иран са готови на примирие, което обаче не удовлетворявало САЩ.

За Техеран отказът от преговори в настоящия момент има и стратегическо измерение. Иран се стреми да покаже, че не е склонен да води дипломатически диалог под военен натиск и санкции, както и че разполага с достатъчно регионално влияние чрез съюзници и партньорски групировки в държави като Ирак, Сирия, Ливан и Йемен. Това влияние позволява на Иран да оказва косвен натиск върху интересите на САЩ и техните съюзници в региона.

На този фон отказът на Иран от преговори сигнализира, че в краткосрочен план вероятността за дипломатическо деескалиране остава ниска, а рискът от нови регионални сблъсъци и прокси конфликти в Близкия изток продължава да бъде висок.

