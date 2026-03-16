Япония няма да праща военни кораби в Ормузкия проток

Япония засега не планира да изпраща военни кораби за ескортиране на танкери в Ормузкия проток, заяви днес министър-председателят Санае Такаичи, след като американският президент Доналд Тръмп призова съюзниците на Вашингтон да помогнат за възстановяване движението на търговски плавателни съдове по блокирания от Иран морски път, предаде Ройтерс.

"Не сме взели никакви решения, свързани изпращането на кораби за ескорт. Продължаваме да проучваме какви независими действия може да предприеме Япония и какво може да бъде направено в рамките на законовата уредба", каза Такаичи пред парламента, предаде БНР.

САЩ все още не са отправили официално искане за помощ, отбеляза също Такаичи.

В същото време страната започна освобождаването на стратегически петролни резерви. Япония беше сред първите, предприели тази стъпка след решението на Международната агенция по енергетика освобождаването да започне незабавно в Азия и Океания.

Япония разчита на Близкия изток за 95 процента от вноса си на петрол - регион, чието корабоплаване е парализирано от войната между САЩ, Израел и Иран, отбелязва Франс прес.