Тръмп и Нетаняху в спор заради стратегията спрямо Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху са влезли в спор заради стратегията спрямо Иран, пишат американски медии, цитирани от ДПА.

Според вестник "Уолстрийт джърнъл" и сайта "Аксиос" разногласията между Тръмп и Нетаняху се отнасят за преработеното предложение за слагане на край на войната.

Американските медии твърдят, че президентът на страната е разговарял по телефона с израелския премиер преди два дни.

Нетаняху ще "направи това, което аз искам", е цитиран да казва Тръмп.

Що се отнася до израелския премиер, според "Аксиос" той е бил "дълбоко развълнуван" след разговора, като добавил, че "косата (му) е настръхнанала".

Завчера президентът на САЩ довери, че е бил напът да нареди нови удари по Иран, но в крайна сметка е отложил атаката, защото се водят "сериозни преговори".

Нетаняху от своя страна остава скептичен, що се отнася до преговорите, и иска да възобнови войната, която започна заедно с Тръмп в края на февруари, за да отслаби още повече Иран във военен план, се казва в медийните публикации.

(БТА)