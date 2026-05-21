IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 21

Тръмп и Нетаняху в спор заради стратегията спрямо Иран

Нетаняху ще "направи това, което аз искам", е цитиран президентът на САЩ

21.05.2026 | 08:47 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху са влезли в спор заради стратегията спрямо Иран, пишат американски медии, цитирани от ДПА.

Според вестник "Уолстрийт джърнъл" и сайта "Аксиос" разногласията между Тръмп и Нетаняху се отнасят за преработеното предложение за слагане на край на войната. 

Американските медии твърдят, че президентът на страната е разговарял по телефона с израелския премиер преди два дни. 

Нетаняху ще "направи това, което аз искам", е цитиран да казва Тръмп.

Що се отнася до израелския премиер, според "Аксиос" той е бил "дълбоко развълнуван" след разговора, като добавил, че "косата (му) е настръхнанала".

Свързани статии

Завчера президентът на САЩ довери, че е бил напът да нареди нови удари по Иран, но в крайна сметка е отложил атаката, защото се водят "сериозни преговори".

Нетаняху от своя страна остава скептичен, що се отнася до преговорите, и иска да възобнови войната, която започна заедно с Тръмп в края на февруари, за да отслаби още повече Иран във военен план, се казва в медийните публикации.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

войната в Иран Доналд Тръмп Бенямин Нетаняху
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem