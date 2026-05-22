"Силата на Сибир 2" - газопроводът, за който Кремъл копнее и който свързва Си и Путин

Обещава да бъде кралят на газопроводите. С обща дължина от над 2 600 километра, Силата на Сибир 2 е призвана да промени завинаги две неща: глобалните потоци на природен газ и и без това солидния съюз между Китай и Русия. Все още има някои нерешени въпроси, за да се превърне това в реалност, но след срещата във вторник между Си Цзинпин и Владимир Путин пътят изглежда проправен, за да може тръбопроводът, който ще свърже полуостров Ямал ― едно от най-големите газови находища на планетата ― с Пекин и Шанхай, да се превърне в реалност. Обещанието, което носи със себе си грандиозният проект "Силата на Сибир 2", също е двойно, пише El País.

За Китай това е начин да намали бъдещите си разходи, като покрие една осма от вътрешните си нужди от ключово гориво за индустрията си и намали необходимостта да излиза на днешния изключително оспорван пазар на втечнен природен газ (LNG, който се транспортира с кораби). За Русия, притисната от вътрешна икономическа ситуация, която е всичко друго, но не и успокоителна, това е единственият възможен изход за реализиране на обемите, които продаваше на Европейския съюз преди нахлуването в Украйна. В какво се състои. Целта на проекта е да свърже основния пункт за добив на газ в Русия, намиращ се в сърцето на Полярния кръг, с някои от основните икономически центрове на Китай. С други думи, да допълни Силата на Сибир 1, която е в експлоатация от 2019 г. и по която вече преминават 38 милиарда кубически метра (бкм) газ годишно, което е равно на потреблението на страна като Испания.

Когато бъде готов, по-големият му брат ще позволи транспортирането на почти 50 млрд. куб. м, което е почти колкото годишното потребление на Италия. Заедно двата газопровода ще покриват една пета от китайското търсене. Идеята за "Силата на Сибир 2" датира отпреди две десетилетия, когато друго официално посещение на Путин в Пекин - вече са 25, което се казва лесно - пося първото зърно на проекта. След години на застой, негативното отношение към руския газ в Запада вследствие на инвазията в Украйна - ЕС е наложил забрана на доставките по суша от тази евразийска страна - ускори плановете. Москва се нуждае от нови маршрути, за да намери пазар за огромните си запаси от изкопаеми горива, които са ключови за икономиката ѝ, преди да е станало твърде късно. Въпреки че и двете страни проявяват интерес, днес най-голям интерес от реализацията на проекта има Кремъл. По-специално неговият голям държавен газов оператор "Газпром", който от години изпитва на собствения си гръб срива в продажбите за Европа. Бързането е на тяхна страна. На какъв етап е проектът. След срещата на върха във вторник между Си и Путин, говорителят на Кремъл, Димитри Песков, обяви "общо разбиране относно основните параметри на Силата на Сибир 2: трасето и начина, по който ще бъде построен".

Някои "детайли", призна той, все още са неясни, а графикът за реализацията му все още не е конкретизиран. Но от думите му, и въпреки че китайските власти са предпочели да не коментират, се подразбира напредък.Трасето - което ще пресече почти изцяло североизточната третина на Монголия, преди да навлезе в китайска територия - вече е определено. Разходите за него обаче остават под въпрос, но най-консервативните оценки ги поставят над 10 милиарда евро по текущия курс. И това е само началото.

През септември миналата година Путин вече обяви за финализирана системата,

която ще определя бъдещата цена на горивото: тя ще бъде, каза той, формула, подобна на тази, която важеше някога за потоците, изпращани към ЕС през провалилия се "Северен поток", до саботажа му. Тези цени бяха изключително ниски в сравнение с тези, които се плащат днес за втечнения природен газ (LNG), основната и почти единствена опора, на която 27-те държави-членки на ЕС са могли да разчитат, за да преодолеят кризата. Въпреки това, и предвид нарастващото неравенство в силите при преговорите, Китай вероятно има по-голям марж за намаляване на цената на газа. Защо сега. Моментът е най-благоприятен. От руска страна, защото с европейския път затворен sine die, тя се нуждае от валута като от въздух в замяна на една от най-желаните си суровини.

От китайска страна, защото неотдавнашното затваряне на Ормузкия проток я е лишило от двама от основните й доставчици (Катар и Обединените арабски емирства), и диверсификацията придобива по-голям смисъл от всякога.От чисто икономическа гледна точка, макар че през първите години на експлоатация на този тип инфраструктура цената на доставките е по-висока, в дългосрочен план газът, който пристига по тръбопровод, обикновено е значително по-евтин от този, който се транспортира с кораб.

С очакван срок от около 30 години, двете страни ще имат достатъчно време да извлекат полза от него, преди природният газ да отстъпи място на по-нови технологии. Какво означава това за останалата част от света. В краткосрочен план - нищо: самата Китай изчислява, че от момента, в който зелената светлина от двете страни стане окончателна, фазата на строителство ще продължи поне пет години. След това ще минат още почти пет години, докато проектът може да работи с максимален капацитет.В дългосрочен план обаче това ще означава силно пренареждане на световните енергийни потоци. Получавайки повече газ от Русия, Китай ще бъде много по-малко принуден да се обръща към конкурентния глобален пазар на втечнен природен газ, снабдяван до голяма степен от САЩ след затварянето на Ормузкия проток, освобождавайки място, за да могат ЕС, Япония или Индия, за да посочим най-очевидните примери, да задоволят своя внос.