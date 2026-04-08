IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 63

Крум Зарков : Няма да се примирим с обезлюдяването и обезличаването

Лидерът на социалистите призова за идейни и отговорни представители в парламента

08.04.2026 | 11:45 ч. Обновена: 08.04.2026 | 11:48 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

„Ние знаем какво трябва да направим и няма да се примирим. Няма да се примирим нито с обезлюдяването, нито с обезличаването. Няма да се примирим с обезводняването. Няма да се примирим със съдбата, която чертаят – на отмиращ район в отмираща държава. Няма да го допуснем!“, заяви председателят на БСП Крум Зарков в Разград.

„Нашите специалисти в листите са и социалисти. Те имат идеологически компас и според тях е правилно да се привилегирова общото пред частното“, каза Зарков. 

Той подчерта, че Народното събрание е политически, а не експертен орган. 

„И ако нямаш компас, който да те води по въпросите – да привилегироваш една визия за обществото спрямо друга – се получава друг феномен: объркваш се и започваш да гласуваш, както ти кажат от първия ред. На такива депутати се нагледахме. Имаме нужда от депутати, които знаят точно кои са, къде са и защо са там.“, каза още председателят на БСП.

По думите му да си политик е възможно най-високата чест, която човек може да си представи – да говориш от името на своите съграждани. 

„Не да упражняваш власт, а да представляваш. Това ще правят кандидатите от нашата листа – ще представляват региона.“, допълни Крум Зарков.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Крум Зарков обезлюдяване обезличаване
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem