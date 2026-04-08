Крум Зарков : Няма да се примирим с обезлюдяването и обезличаването

„Ние знаем какво трябва да направим и няма да се примирим. Няма да се примирим нито с обезлюдяването, нито с обезличаването. Няма да се примирим с обезводняването. Няма да се примирим със съдбата, която чертаят – на отмиращ район в отмираща държава. Няма да го допуснем!“, заяви председателят на БСП Крум Зарков в Разград.

„Нашите специалисти в листите са и социалисти. Те имат идеологически компас и според тях е правилно да се привилегирова общото пред частното“, каза Зарков.

Той подчерта, че Народното събрание е политически, а не експертен орган.

„И ако нямаш компас, който да те води по въпросите – да привилегироваш една визия за обществото спрямо друга – се получава друг феномен: объркваш се и започваш да гласуваш, както ти кажат от първия ред. На такива депутати се нагледахме. Имаме нужда от депутати, които знаят точно кои са, къде са и защо са там.“, каза още председателят на БСП.

По думите му да си политик е възможно най-високата чест, която човек може да си представи – да говориш от името на своите съграждани.

„Не да упражняваш власт, а да представляваш. Това ще правят кандидатите от нашата листа – ще представляват региона.“, допълни Крум Зарков.