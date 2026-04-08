Контролирано изпускат вода от язовир „Тича“

Вчера язовирът е бил пълен на 92% от обема си

08.04.2026 | 11:35 ч.
Снимка: Областна администрация Шумен

Контролирано се изпуска вода от язовир „Тича“, като водите се отвеждат по поречието на река Голяма Камчия, съобщиха от Областна администрация - Шумен. 

Контролирано изпускане на водни маси до 10 куб.м/с е започнало от 6 април, съгласно график, утвърден от министъра на околната среда и водите. 

По информация на Министерството на околната среда и водите към 7 април наличният обем в язовира „Тича“ е 287,520 млн. куб. м, което е 92,21% от общия му обем.

Областният управител на Шумен Марин Маринов инспектира техническото състояние на язовир „Тича“ на 6 април. При обхода на язовира не бяха констатирани нередности в техническото състояние. Нивото на язовира бе на 0,80 метра под преливника.

