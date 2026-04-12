След 21 часа преговори между САЩ и Иран: Мир няма

САЩ и Иран не постигнаха мирно споразумение след продължилите около 21 часа преговори в Пакистан, съобщи американският вицепрезидент Джей Ди Ванс.

По думите му американската делегация напуска разговорите заради съществени разногласия, като Иран не е приел поставените от Вашингтон условия, включително отказ от производство на ядрени оръжия, предаде Ройтерс.

„Лошата новина е, че не постигнахме споразумение, и мисля, че това е лоша новина за Иран много повече, отколкото за Съединените американски щати“, заяви Ванс. „Връщаме се в САЩ без договореност. Казахме много ясно какви са нашите червени линии.“, предава БТА. Той добави, че по време на преговорите е разговарял шест пъти с президента Доналд Тръмп.

Прекомерните изисквания от страна на Съединените щати са попречили на постигането на обща рамка и споразумение, съобщи полуофициалната иранска информационна агенция Тасним. Според иранската медия продължилите около 21 часа преговори в Пакистан са приключили без споразумение.

Срещите в Исламабад бяха първите преки между САЩ и Иран от повече от десетилетие и най-високото равнище на контакти от Ислямската революция през 1979 г. насам. Изходът от тях се разглежда като ключов за бъдещето на крехкото двуседмично примирие и за евентуалното отваряне на Ормузкия проток – маршрут, през който преминават около 20 процента от световните енергийни доставки и който Иран блокира след началото на конфликта. Войната доведе до рязко повишение на цените на петрола и до хиляди жертви.

Иранското правителство съобщи в публикация в „Екс“ (X), че разговорите са приключили, като технически експерти от двете страни ще обменят документи.

„Преговорите ще продължат въпреки някои оставащи различия“,

се посочва в съобщението, без да се уточнява кога ще бъдат подновени.

Според източник от посредника Пакистан Ванс, специалният пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са провели двучасова среща с председателя на иранския парламент Мохамад Багер Калибаф и външния министър Абас Аракчи.

Иранската делегация пристигна в петък, облечена в черно в знак на траур за покойния върховен лидер аятолах Али Хаменей и загиналите във войната. По данни на иранското правителство участниците са носили обувки и чанти на ученици, загинали при американски въздушен удар по училище в близост до военен обект. Пентагонът съобщи, че ударът се разследва, а според информация на Ройтерс военни следователи смятат, че САЩ вероятно носят отговорност.

Пакистански източник заяви, че по време на разговорите е имало „промени в настроението“, като напрежението се е повишавало и спадало в различни моменти.

Заради преговорите Исламабад, град с над 2 милиона жители, беше под засилени мерки за сигурност, като по улиците бяха разположени хиляди представители на паравоенни формирования и армията.

Посредническата роля на Пакистан се разглежда като значима промяна за страна, която преди година беше дипломатически изолирана.

Ормузкият проток е в центъра на спора

Паралелно с преговорите американските военни съобщиха, че „подготвят условията“ за започване на операции по разминиране на Ормузкия проток.

Според САЩ два американски военни кораба са преминали през протока и се създават условия за разминиране, докато иранските държавни медии отрекоха подобно преминаване.

Преди началото на разговорите високопоставен ирански източник заяви пред Ройтерс, че САЩ са се съгласили да освободят замразени ирански активи в Катар и други чуждестранни банки, но американски представител отрече това.

Иранските информационни агенции Тасним и Фарс съобщиха, че от иранска гледна точка исканията на САЩ са „преувеличени“. Според тях именно спорът за протока е възпрепятствал напредъка в разговорите.

По данни на Тасним иранската делегация е настоявала за „запазване на военните постижения“, което се тълкува като препратка към ракетната програма на страната.

Съюзникът на САЩ Израел, който се включи във военните действия срещу Иран на 28 февруари, продължи с ударите срещу подкрепяни от Техеран бойци на „Хизбула“ в Ливан и подчерта, че този конфликт не е част от примирието между Вашингтон и Техеран.

Какви са основните искания на САЩ и Иран

Сред ключовите въпроси, обсъждани в преговорите между САЩ и Иран в Исламабад, остават редица съществени разногласия, които затрудняват постигането на трайно мирно споразумение след договореното двуседмично примирие.

Един от основните спорни въпроси е контролът върху Ормузкия проток. Иран настоява за контрол върху стратегическия воден път, през който преминава значителна част от световните енергийни доставки, както и за въвеждане на транзитни такси. САЩ от своя страна настояват за свободно и безопасно корабоплаване без такси, както преди началото на конфликта.

Вашингтон изисква също Иран да предаде над 400 килограма високообогатен уран и да прекрати ядрената си програма. Освен това САЩ настояват за ограничения върху иранската програма за балистични ракети.

От своя страна Техеран поставя като условия освобождаването на замразени ирански активи в чужбина, изплащането на репарации за щетите от войната, както и отмяна на всички наложени санкции.

Иран също така изисква гаранции, че няма да има нови военни действия срещу страната, както и иска изтегляне на американските сили от Близкия изток.