Путин благодари на Руската църква за подкрепата ѝ във войната

Руският президент Владимир Путин благодари на патриарха на Руската православна църква Кирил за подкрепата към участниците във войната срещу Украйна по повод православния Великден, предаде Ройтерс.

„Искам да подчертая особено ефективната помощ, която оказвате на нашите герои – участниците и ветераните от специалната военна операция“, се казва в поздравителното послание на Путин, цитирано от информационни агенции.

В посланието си той определя Великден като „триумф на любовта, доброто и справедливостта“.

Путин е присъствал на среднощната великденска литургия в катедралата „Христос Спасител“ в Москва.