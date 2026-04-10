Тръмп: Нашите кораби ще ударят Иран, ако не се постигне сделка

Американските военни кораби бяха презаредени с оръжия, за да ударят Иран, ако преговорите в Пакистан не доведат до сделка, заяви президентът Тръмп в интервю за New York Post.

„Зареждаме корабите с най-добрите боеприпаси, най-добрите оръжия, правени някога – дори по-добри от това, което правехме преди, а ние ги взривихме“, каза Тръмп. „И ако нямаме сделка, ще ги използваме и ще ги използваме много ефективно.“

Тръмп заяви, че Иран „няма никакви карти“ в преговорите със САЩ, освен контрола си над Ормузкия проток.

В две отделни публикации в Truth Social, публикувани една след друга, той написа:

„Иранците сякаш не осъзнават, че нямат никакви карти, освен краткосрочно изнудване на света чрез използване на международни водни пътища. Единствената причина да са живи днес е да преговарят!

„Иранците са по-добри в справянето с фалшивите новини в медиите и „връзките с обществеността“, отколкото в борбата!“