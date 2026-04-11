Нетаняху: Унищожихме ядрената и ракетната програма на Иран

Израел обяви, че е нанесъл решаващ удар по Иран

11.04.2026 | 22:30 ч. Обновена: 11.04.2026 | 22:31 ч. 22
Снимка: БГНЕС

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че страната му е "унищожила" иранската ядрена програма и програмата за балистични ракети по време на ударите срещу Ислямската република, предаде AFP.

Нетаняху отчете мащабен военен успех

"Успяхме да унищожим ядрената програма и ракетната програма" на Иран, каза той в телевизионно обръщение в момент, когато в Исламабад текат преговори между Вашингтон и Техеран.

Израел вижда отслабване на Техеран и съюзниците му

По думите на израелския премиер войната срещу Иран е отслабила не само ръководството в Техеран, но и неговите регионални съюзници.

"Те искаха да ни задушат, а сега ние ги задушаваме. Те ни заплашваха с унищожение, а сега се борят за оцеляването си", подчерта Нетаняху.

Преговори в Исламабад

Думите му прозвучаха в момент, когато в пакистанската столица се провеждат разговори между представители на САЩ и Иран, насочени към намиране на дипломатически изход от конфликта, пише БТА.

Тагове:

бенямин нетаняху израел иран
