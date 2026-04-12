Съдът разреши на Тръмп да строи балната зала в Белия дом

Апелативен съд във Вашингтон разреши временно продължаване на строителството на планираната бална зала в Белия дом по инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщиха американски медии, цитирани от ДПА. Решението позволява дейностите да продължат до произнасяне по съществото на спора.

Делото беше заведено от водеща американска организация за опазване на културното наследство, която оспорва проекта. За целите на строителството е било разпоредено събаряне на историческото източно крило на Белия дом. Според защитниците на паметниците новата сграда може да доминира над съществуващия комплекс, предаде БТА.

В края на март съдия във Вашингтон постанови временно спиране на строителството на проекта, оценяван на до 400 милиона долара, докато Конгресът не даде одобрение. В мотивите си съдът посочи, че президентът не е собственик на Белия дом. Същевременно беше даден двуседмичен срок на правителството да обжалва, като се допускаха изключения за дейности, свързани със сигурността.

Американското правителство незабавно обжалва решението, като аргументира, че строителството е тясно свързано с мерки за сигурност на президентската резиденция. Според позицията на Министерството на правосъдието прекратяването на работата „сериозно застрашава националната сигурност“. По данни на медиите планираната пристройка трябва да осигурява защита срещу дронове, ракети и други заплахи, а под балната зала се предвижда изграждането на подземен комплекс. Президентът поддържа тезата, че не е необходимо одобрение от Конгреса, тъй като проектът се финансира чрез дарения.

От своя страна адвокатите на ищците заявиха, че е трудно да се обоснове как липсата на бална зала би могла да застраши националната сигурност.

Тричленен състав на Федералния апелативен съд разпореди на първоинстанционния съд да изясни в по-голяма степен доколко решението за спиране на строителството може да засегне сигурността на Белия дом и неговите обитатели по време на същинския съдебен процес.