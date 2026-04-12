IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live

Колко яйца можем да изядем на Великден без риск за здравето?

Едно средно голямо съдържа около 75 калории, 5 грама мазнини и 6 грама протеин, без въглехидрати

12.04.2026 | 08:59 ч. 3
Снимка Пиксабей

С настъпването на Великден по традиция на трапезата са боядисаните яйца – често в по-големи количества от необходимото. Това естествено поставя въпроса доколко е здравословна консумацията им и каква е разумната граница, която не натоварва организма.

Яйцата остават сред най-пълноценните храни в ежедневното меню, а умерената им консумация е напълно съвместима със здравословния начин на живот, пише кардиологът проф. Сотир Марчев в социалните мрежи.

Той посочва, че едно средно яйце съдържа около 75 калории, 5 грама мазнини и 6 грама протеин, без въглехидрати. В състава му влизат още 67 милиграма калий, 70 милиграма натрий и около 210 милиграма холестерол.

Яйцата са и ценен източник на витамини A, D и B12, както и на холин – хранително вещество с ключова роля в метаболизма.

По думите на специалиста, всички кардиологични препоръки са единодушни, че консумацията на до 7 яйца седмично е здравословен избор за закуска, обяд или вечеря. Те са за предпочитане пред силно преработените индустриални храни.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

яйца седмично седем проф.марчев
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem