Здравка Евтимова вярва, че ще се отърсим от незнанието

Въпреки различията си хората могат да се обединят, за да съхранят човечеството. Това заяви писателката Здравка Евтимова, която беше специален гост в празничното издание на предаването "Опорни хора".

"Войните са грозен симптом на алчността"

По думите ѝ човечеството продължава да става по-човечно въпреки войните, които според нея са проявление на една дълбока и разрушителна болест.

"Можем да осъзнаем, че човечеството става все по-човечно въпреки войните. Войните са един много грозен симптом на грозна болест - алчността. Тя е като бактериите, като вирусите. Но нима ще вдигнем белия флаг и ще престанем да се борим с болестите", попита тя пред Bulgaria ON AIR.

Светът се възражда с всеки нов живот

Здравка Евтимова подчерта, че днес повече от всякога трябва да се помни способността на живота да се възражда и силата на човека да пази светлината в себе си дори в най-мрачни времена.

"Днес трябва да помним, че светът се възражда с всяко рождество на нов живот, с появата на всяко дете, със силата, която природата ни е дала - да съхраняваме живота, въпреки грохота на оръжията, и да се взираме в своята светла половина. Човешката природа е сплав от светла половина и не толкова светла, да не кажа мрачна. Днешният свят ден ни напомня винаги да виждаме и да търсим, да се стремим да обърнем към нас светлото в другия човек", посочи тя.

"И тъмнината е нужна, за да знаем какво да избягваме"

Според писателката и мрачната страна на живота има своето място, защото именно тя ни учи какво не бива да допускаме и как се оцелява след болката.

"Тъмното също е необходимо, за да знаем какво да избягваме. Без нея светът не би бил пълен, без тъмнината не би имало свят. А ние, като хора, трябва да знаем какво прави тъмнината - тя ни оставя белези, но всеки белег говори с човешки глас, той казва "Аз победих", каза още тя.

Вяра, че хората ще се отърсят от незнанието

В края на разговора Евтимова изрази надежда, че хората в България ще преодолеят неграмотността и незнанието и ще се научат по-добре да разбират другия.

"Вярвам, че хората под българското небе рано или късно ще се отърсят от неграмотността и незнанието. И ще се научим да четем човека - от една страна със слух - с думите. От друга страна, ще виждаме постъпките му и със сърцата си", сподели Здравка Евтимова.