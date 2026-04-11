Преговорите: САЩ ще размрази активите на Иран

Преговорите в пакистанската столица Исламабад между САЩ и Иран са в ход.

САЩ се съгласиха да размразят активите на Иран, замразени в банки в Катар и други страни, съобщават световните агенции. Неназован високопоставен ирански източник приветства хода, наричайки го потвърждение за сериозността на Вашингтон преди преговорите в Пакистан.

Иранският служител отбеляза също, че размразяването на средствата е “пряко свързано с осигуряването на безопасното преминаване на [корабите] през Ормузкия проток“. Размерът на средствата, които ще бъдат размразени, не е уточнен.

Американската страна все още не е направила коментар по въпроса.

Телевизия “Ал Хадат“ съобщи, че преговорите между тях ще започнат след 15:00 ч. българско време. Според нейните източници вече са проведени непреки консултации, а предстоящите разговори ще бъдат преки.

Предварителни разговори

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, който ръководи американската делегация за преговорите с Иран, вече е провел среща с премиера на Пакистан Шахбаз Шариф, съобщава Франс прес като се позова на изявление на Исламабад.

Пакистанският премиер е потвърдил готовността на страната му да спомага за постигане на траен мир в региона.

Белият дом също потвърди за срещата между Ванс и Шариф и уточни, че от американска страна в разговорите ще участват специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на президента Тръмп Джаред Къшнър.

Преди това пакистанският премиер проведе среща и с иранската делегация, на която са били обсъдени конкретните параметри на преговорите, включително дневен ред и формат. Начело на иранската делегация е председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, участва и външният министър Абас Арагчи.

Около 190 чуждестранни журналисти са получили акредитация да отразяват преговорите в Исламабад, съобщи пакистанското министерство на информацията и телекомуникациите.