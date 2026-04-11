IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
Новини Днес | 45

Преговорите: САЩ ще размрази активите на Иран

Официално преговорите започват след 15 часа българско време

11.04.2026 | 14:27 ч. 9
Reuters

Преговорите в пакистанската столица Исламабад между САЩ и Иран са в ход.

САЩ се съгласиха да размразят активите на Иран, замразени в банки в Катар и други страни, съобщават световните агенции. Неназован високопоставен ирански източник приветства хода, наричайки го потвърждение за сериозността на Вашингтон преди преговорите в Пакистан. 

Иранският служител отбеляза също, че размразяването на средствата е “пряко свързано с осигуряването на безопасното преминаване на [корабите] през Ормузкия проток“.  Размерът на средствата, които ще бъдат размразени, не е уточнен. 

Американската страна все още не е направила коментар по въпроса. 

Телевизия “Ал Хадат“ съобщи, че преговорите между тях ще започнат след 15:00 ч. българско време. Според нейните източници вече са проведени непреки консултации, а предстоящите разговори ще бъдат преки. 

Предварителни разговори

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, който ръководи американската делегация за преговорите с Иран, вече е провел среща с премиера на Пакистан Шахбаз Шариф, съобщава Франс прес като се позова на изявление на Исламабад. 

Свързани статии

Пакистанският премиер е потвърдил готовността на страната му да спомага за постигане на траен мир в региона.

Белият дом също потвърди за срещата между Ванс и Шариф и уточни, че от американска страна в разговорите ще участват специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на президента Тръмп Джаред Къшнър.

Преди това пакистанският премиер проведе среща и с иранската делегация, на която са били обсъдени конкретните параметри на преговорите, включително дневен ред и формат. Начело на иранската делегация е председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, участва и външният министър Абас Арагчи.

Около 190 чуждестранни журналисти са получили акредитация да отразяват преговорите в Исламабад, съобщи пакистанското министерство на информацията и телекомуникациите.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

войната в Иран мирни преговори Исламабад Джей Ди Ванс иран размразени активи
Новини
Виж всички новини
Войната в Иран
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem