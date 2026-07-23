Русия помага на Иран да поразява обекти на ЦРУ в Близкия изток?

Иранските атаки с дронове срещу обекти на ЦРУ в района на Персийския залив накараха американските разузнавателни анализатори да проучат дали Русия е оказала съдействие, като е предоставила информация за набелязване на цели или усъвършенствани технологии за дронове.

Източниците, пожелали анонимност поради естеството на въпросите, свързани с националната сигурност, заявиха, че представители на американското разузнаване все още не са стигнали до категорични заключения относно евентуалното руско участие в атаките срещу обектите на ЦРУ.

Като възможни доказателства обаче те посочиха ефективността и видимата прецизност на ударите, както и по-широката техническа подкрепа, която Русия оказва на Иран.

Ройтерс и други медии съобщиха, а американски официални лица потвърдиха, че Русия е предоставяла информация за цели и друга подкрепа на Иран при ударите му срещу американски обекти в региона на Персийския залив като цяло. Разследването на разузнавателните служби относно евентуално руско участие в подкрепата за атаките срещу обекти на ЦРУ обаче не беше оповестявано досега.

Според информация на Ройтерс и други медии, през март са били поразени най-малко два обекта на ЦРУ. Един от тях е бил станцията на ЦРУ в Саудитска Арабия, разположена в сградата на посолството на САЩ в Рияд, а другият обект се е намирал в Източен Ирак.

Някои от източниците заявиха, че са били поразени и други обекти на ЦРУ, но не разкриха подробности.

Вътрешен документ на западна разузнавателна служба, описан от служител в региона с достъп до информацията, съдържа заключението, че Русия вероятно е изиграла роля при набелязването на целите на ЦРУ в региона. Служителят коментира документа при условие, че не се разкрива кой точно е неговият автор.

Двама западни представители в района на Персийския залив, запознати с разузнавателните доклади, заявиха, че според анализаторите при атаката в Саудитска Арабия са използвани два дрона от иранския модел "Шахед“ в модифицирани с руска помощ версии.

Един от летателните апарати проби отвор в уязвима част от външната структура на посолството, а вторият прелетя през отвора и се взриви, съобщиха източниците. Няма данни за загинали или ранени.

Макар че руската помощ за Иран е с дълга история предвид тесните връзки между двете страни, конкретното насочване на удари срещу чувствителни обекти на ЦРУ би означавало, че Москва е готова да предприеме по-нататъшни стъпки за възпрепятстване на американските операции, докато Вашингтон се опитва да сложи край на конфликта с Иран.

Опасенията, че Русия може да предоставя на Иран данни за целеуказване, се засилиха през уикенда след ударите по американска военновъздушна база в Йордания, където Иран порази казарми с балистични ракети, убивайки двама войници.

Белият дом препрати запитването за коментар към ЦРУ, откъдето отказаха да предоставят такъв.

Постоянното представителство на Иран в ООН, Министерството на отбраната на Русия и правителството на Саудитска Арабия не отговориха на запитванията за коментар.

Двама западни представители в региона заявиха, че Русия е помогнала на Иран да подобри способността на дроновете си "Шахед“ да достигат целите си, като според анализатори именно тези версии са били използвани при удара в Рияд.

Навигационната система "Комета-М“

Според друг източник Русия е помогнала на Техеран да повиши точността на дроновете "Шахед-136“, като е предоставила сателитна навигационна система - "Комета-М“ (Kometa-M). Според експерти тя е много по-точна и по-трудна за заглушаване от системата, произвеждана от самия Иран.

За първи път The Wall Street Journal съобщи през март, че Русия е предоставила "Комета-М“ на Иран. Кремъл отрече информацията, наричайки я "фалшива новина“.

Обектите на ЦРУ в чужбина включват основните служби на агенцията в отделни държави, които традиционно се помещават в посолствата и се наричат ​​„станции“.

Освен това ЦРУ поддържа офиси, конспиративни квартири, логистични центрове и обекти, използвани за наблюдение или други операции.

Местоположението на тези обекти се пази в строга тайна.

Източниците отказаха да разкрият точния брой или местоположението на обектите на ЦРУ, поразени от ирански дронове. Според един от източниците броят им е "повече от един, но по-малко от дузина“. Втори източник заяви, че са били ударени няколко обекта.

Анализатори от американското разузнаване проучват дали Иран се е възползвал от руски данни за целите при атаката срещу посолството, посочиха източниците.

Все пак остават известни съмнения. Някои от източниците предупредиха, че Иран може да е имал за цел самото посолство на САЩ като цяло и случайно да е ударил станцията на ЦРУ.

Според източниците някои анализатори са стигнали до заключението, че малко държави извън Русия биха разполагали със средствата да се сдобият с толкова чувствителна разузнавателна информация за цели и с интерес да я използват за военни цели срещу САЩ.

Даниел Хофман, бивш ръководител на станция на ЦРУ и служител, участвал в тайни операции, заяви, че не би било изненадващо Москва да помогне на Техеран да набележи обекти на ЦРУ, предвид тясното им стратегическо партньорство.

"Те споделят общ интерес в стремежа си да намалят или напълно да премахнат влиянието на САЩ в сферите, които сами са определили като зони на своето влияние“, каза Хофман.