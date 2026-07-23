Тръмп обмисля масирана атака срещу Иран

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че сериозно обмисля възобновяване на мащабни бойни действия срещу Иран, включително удари, по-силни от тези, извършени по време на операция “Epic Fury“, съобщава агенция Axios.

В кратко интервю главнокомандващият на САЩ призна, че подобно решение би имало последици, и подчерта, че все още не е взел окончателно решение.

Тръмп не посочи краен срок за решението си. Двама други американски представители потвърдиха, че не е взето решение и не са издавани нови заповеди към военните.

Настоящата ескалация вече доведе до това цените на петрола да надхвърлят 100 долара за барел. Връщането към пълномащабна война се ползва с изключително ниска подкрепа в САЩ.

"Обмислям мащабна атака. По-голяма от всякога досега. Близо съм до вземане на решение. Напълно готови сме за това“, заяви президентът", каза Тръмп.

Израел може да се включи

В краткото си изявление републиканецът каза, че Израел "би се включил до две минути, ако ги помоля“, но добави, че "нямаме нужда от никого“, за да започнем нова операция срещу Иран.

Президентът отбеляза, че участието на Израел в ударите би имало "последици“, намеквайки за евентуални ответни действия от страна на Иран срещу Израел.

Все пак Тръмп заяви, че иранците "искат да преговарят, но в момента не са готови за сключване на сделка".

"Все още не са понесли достатъчно тежък удар“, каза Тръмп.

Два източника от региона, запознати с усилията за посредничество, съобщиха, че иранското ръководство не е приело последното представено предложение. "Опитваме се, но иранците не съдействат“, каза един от тях.