Кметът на столичната община "Изгрев" за загиналия сирийски лекар: Д-р Иса Али спасяваше човешки животи в България

С тъга разбрах, че загиналият в зверската катастрофа на бул. ”Константин Величков” е д-р Иса Али, с когото работихме заедно в ЦСМП (Центъра на спешна медицинска помощ) – София. Това написа в профила си във Фейсбук кметът на столичната община "Изгрев" доктор Делян Георгиев.

"Избягал от жестокостта на режима и войната в Сирия, д-р Али спасяваше човешки животи в България, работеше всеотдайно и с желание най-хуманната професия и обичаше да казва, че тук е втората му родина. Родина, в която ще остане завинаги…", посочи още Георгиев. "Войната по пътищата трябва да бъде спряна! Безотговорността и арогантността да получат заслужено и тежко наказание", добави кметът. "Сбогом, колега!"