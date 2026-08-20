Васил Терзиев към правителството: София не бива да бъде поставяна в изолация заради политически битки

Искрено се надявам това да не е поредното правителство, на което ще трябва да обясняваме, че София не бива да бъде поставяна в изолация заради политическите апетити към столицата. Вицепремиерът Иво Христов днес обясни, че в София имало „криза в управлението“. Като говорим за управлението на София, нека поговорим и за отговорността на националната власт към нея. Това правителство получи доверието на много хора с очакването да промени начина, по който се управлява държавата. Надявам се да не повтори един много познат модел – политическите различия с кмета да се превръщат в отношение към целия град. Вече сме виждали докъде води това. Това написа във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев.
"Защото София не е кметът.
София не са проблемите ѝ. София са хората. Близо два милиона души, които живеят и работят тук. Град, който създава близо половината от икономиката на страната. Пренебрежителното отношение към София не е отношение към Васил Терзиев. То е отношение към всички тези хора. Затова инвестициите в столицата не са привилегия за София или подарък за нейния кмет. Те са инвестиция в развитието на България. От правителството не очаквам добра оценка за работата си. Очаквам партньорство.
И само ще припомня, че след първите 100 дни на това управление по ключови за софиянци въпроси все още чакаме развитие:
– Какво се случва с детската болница?
– Кога ще има решение за Околовръстния път?
– Как ще бъдат финансирани големите инфраструктурни проекти на столицата?
– Ще бъде ли гарантирана стабилността на градския транспорт?
– Ще получим ли най-после съдействие за Витоша вместо поредните пречки?
Това са разговорите, които очаквам да водим с националната власт.
Защото когато държавата отказва възможности, инвестиции или подкрепа на столицата заради политическа битка с нейния кмет, сметката не я плаща кметът. Плащат я софиянци. А когато София губи възможности за развитие, губи България. Между другото, думите на вицепремиера правят още по-важен и един друг въпрос."
Терзиев коментира и избора на Бургас за домакин на конкурса „Евровизия“ през 2027 г.
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"Ако "кризата в управлението" на София има отношение към избора на Бургас за домакин на "Евровизия", добре е да разберем по кой критерий е била оценявана. Затова очакваме БНТ да публикува кандидатурите и оценките на София и Бургас. Най-лесният начин да приключат всички спекулации е да видим фактите. А към софиянци – не се обезкуражавайте. Бургас спечели и има нашата подкрепа. През май 2027 г. София също ще празнува с "Евровизия". Ще вземем най-доброто от разработената ни кандидатура и ще го превърнем в музика, събития и преживявания за софиянци и гостите на града. София няма да стои отстрани. Нито на "Евровизия", нито в България", пише още Терзиев.