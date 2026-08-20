Васил Терзиев към правителството: София не бива да бъде поставяна в изолация заради политически битки

Искрено се надявам това да не е поредното правителство, на което ще трябва да обясняваме, че София не бива да бъде поставяна в изолация заради политическите апетити към столицата. Вицепремиерът Иво Христов днес обясни, че в София имало „криза в управлението“. Като говорим за управлението на София, нека поговорим и за отговорността на националната власт към нея. Това правителство получи доверието на много хора с очакването да промени начина, по който се управлява държавата. Надявам се да не повтори един много познат модел – политическите различия с кмета да се превръщат в отношение към целия град. Вече сме виждали докъде води това. Това написа във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

София не са проблемите ѝ. София са хората. Близо два милиона души, които живеят и работят тук. Град, който създава близо половината от икономиката на страната. Пренебрежителното отношение към София не е отношение към Васил Терзиев. То е отношение към всички тези хора. Затова инвестициите в столицата не са привилегия за София или подарък за нейния кмет. Те са инвестиция в развитието на България. От правителството не очаквам добра оценка за работата си. Очаквам партньорство.

И само ще припомня, че след първите 100 дни на това управление по ключови за софиянци въпроси все още чакаме развитие:

– Какво се случва с детската болница?

– Кога ще има решение за Околовръстния път?

– Как ще бъдат финансирани големите инфраструктурни проекти на столицата?

– Ще бъде ли гарантирана стабилността на градския транспорт?

– Ще получим ли най-после съдействие за Витоша вместо поредните пречки?

Това са разговорите, които очаквам да водим с националната власт.

Защото когато държавата отказва възможности, инвестиции или подкрепа на столицата заради политическа битка с нейния кмет, сметката не я плаща кметът. Плащат я софиянци. А когато София губи възможности за развитие, губи България. Между другото, думите на вицепремиера правят още по-важен и един друг въпрос."