Васил Терзиев: Големите победи не започват на финала

Има моменти, в които един спортен успех означава много повече от победа. Той ни напомня кои сме и на какво сме способни. Тези дни двама българи го показаха по различен начин. Това написа във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

"Никола Цолов продължава да пренаписва историята на моторните спортове и да печели на едни от най-легендарните писти в света. А Григор Димитров отново показа характера, който го прави един от най-уважаваните тенисисти в световния елит – дори когато пътят към победата минава през часове битка и изпитания. Победите са плод на години труд, дисциплина и постоянство. На изборите, които никой не вижда – ранните сутрини, пропуснатите празници, травмите, хилядите часове подготовка. Имаме нужда от такива примери. Защото те напомнят на децата ни, че големите победи не започват на финала. Започват много по-рано – с характера. Поздравления за Никола и Григор. Благодаря ви, че карате толкова много българи да се гордеят. България може", написа още Терзиев.