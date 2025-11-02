IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тестът за интелигентност е стандартизиран, жените са с по-високо IQ

Безплатните тестове в интернет не са стандартизирани

02.11.2025 | 15:29 ч. 6

Тестът за интелигентност е стандартизиран. Той се провежда при точно определени условия и време. Трябва да има тишина в залата. Някои тестове са индивидуални, други могат да се направят групово. Това обясни психологът на "Менса" Даниела Лечева в неделното издание на "България сутрин".

Тя уточни, че безплатните тестове в интернет не са стандартизирани.

По думите ѝ жените са с по-високо IQ, но в категорията под 14-годишна възраст момчетата се справят по-добре от момичетата.

Комбинацията между ум и знания формулират интелигентността, каза Лечева пред Bulgaria ON AIR и добави, че интелигентността е умението бързо и ефективно да решаваме въпроси - познати и непознати.

Психологът на "Менса" уточни, че интелигентността на населението на планетата се повишава с годините.

Предстои въвеждането на тест с изкуствен интелект. Той ще бъде супервизиран от човек, присъстващ в залата.

Тагове:

Менса тест за интелигентност IQ Даниела Лечева
