Тестът за интелигентност е стандартизиран, жените са с по-високо IQ

Тестът за интелигентност е стандартизиран. Той се провежда при точно определени условия и време. Трябва да има тишина в залата. Някои тестове са индивидуални, други могат да се направят групово. Това обясни психологът на "Менса" Даниела Лечева в неделното издание на "България сутрин".

Тя уточни, че безплатните тестове в интернет не са стандартизирани.

По думите ѝ жените са с по-високо IQ, но в категорията под 14-годишна възраст момчетата се справят по-добре от момичетата.

Комбинацията между ум и знания формулират интелигентността, каза Лечева пред Bulgaria ON AIR и добави, че интелигентността е умението бързо и ефективно да решаваме въпроси - познати и непознати.

Психологът на "Менса" уточни, че интелигентността на населението на планетата се повишава с годините.

Предстои въвеждането на тест с изкуствен интелект. Той ще бъде супервизиран от човек, присъстващ в залата.