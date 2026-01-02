IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 94

Хитовите цветове лак за нокти за зимата

Вижте кои са те

02.01.2026 | 23:15 ч. 0
Снимка: iStock/DevMarya

Снимка: iStock/DevMarya

Преди около 2 седмици официално посрещнахме зимата. С новия сезон, залагаме на промени във визията и проследяваме новите тенденции. С какъв цвят за нокти е най-подходящо да бъдете през зимните месеци? Ето хитовете, според американското издание на "Cosmopolitan".

Дълбоко лилаво

Класика в жанра! Тъмните и наситени лилави нюанси се завръщат редовно през студените месеци. Сливовото лилаво е чудесно за зимата - стои празнично, подходящо е за многото празнични поводи (не само коледните празници, но и имени дни, Свети Валентин и т.н.). Традиционните червено и зелено вече стоят по-банално за зимата, но с това дълбоко лилаво няма да сбъркате.

Емералдово зелено

Все пак, ако държите на класическото и традиционното, това е предложението за вас. Зеленото е сред основните цветове за зимата - заради елхите, снежните гори, венците и т.н. Изберете един определен нюанс - емералдово зелено. Той стои интересно, като бижу е, кралски тон. Цветът е наситен, по-любопитен от обикновеното зелено, изпъква и е в тон със зимата.

Останалите вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

лак за нокти зима тенденции красота нокти маникюри
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem