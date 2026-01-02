Хитовите цветове лак за нокти за зимата

Преди около 2 седмици официално посрещнахме зимата. С новия сезон, залагаме на промени във визията и проследяваме новите тенденции. С какъв цвят за нокти е най-подходящо да бъдете през зимните месеци? Ето хитовете, според американското издание на "Cosmopolitan".

Дълбоко лилаво

Класика в жанра! Тъмните и наситени лилави нюанси се завръщат редовно през студените месеци. Сливовото лилаво е чудесно за зимата - стои празнично, подходящо е за многото празнични поводи (не само коледните празници, но и имени дни, Свети Валентин и т.н.). Традиционните червено и зелено вече стоят по-банално за зимата, но с това дълбоко лилаво няма да сбъркате.

Емералдово зелено

Все пак, ако държите на класическото и традиционното, това е предложението за вас. Зеленото е сред основните цветове за зимата - заради елхите, снежните гори, венците и т.н. Изберете един определен нюанс - емералдово зелено. Той стои интересно, като бижу е, кралски тон. Цветът е наситен, по-любопитен от обикновеното зелено, изпъква и е в тон със зимата.

