Тенденции при парфюмите за 2026 г.

Посрещнахме 2026 година! Както винаги, с новата година - задават се и нови тенденции. Ситуацията при парфюмите е интересна. Повечето дами избират според вкуса си и повода, но и при парфюмите има любопитни трендове. Кои са най-модерните аромати за 2026 г.? Вижте отговорите на американския "Cosmopolitan".

Нови лакомства

Храните вдъхновяват парфюмите от много време насам и в последните години всякакви сладки миризми бяха на мода. През тази година пак апетитни аромати завладяват парфюмерията, но не държим толкова на захарта и сладкишите. Ванилията, маршмелоуът и бонбоните отстъпват място на различни нотки. Трябва да мирише на препечана, добре сготвена, дори леко изгорена храна. Появяват се леко горчиви и сухи аромати, алкохолните мотиви също са на почит. Лактонични, ядкови, горчиви и дори пикантни нотки са модерни през 2026 г. Говорим за бадеми, шамфастък, лешници, чубрица. Това са богати и топли аромати, много интересни и различни. С тях сте съблазнителни. Аромати на ром, уиски и бърбън също са популярни.

Сочни плодове

Плодовите парфюми също бяха доста актуални в последните години. Пак остават хитови, но и при тях има промяна. Насочваме се към по-сочни, тъмни, зрели, реалистични плодови аромати. Забравяме за сладникавите парфюми. Здрави, силни нотки с няколко слоя - това е формулата. Така че - парфюмите с аромат на сини сливи и джанки, маракуя, нар и банани набират популярност. Плодовите парфюми вече не са само за придаване на чар и сладост, те са директни, остри, веднага се усещат и привличат внимание. Киселинните нотки и тропическите плодови аромати говорят за страст, напрежение, удоволствие. Манго, съчетано с мента или евкалипт също е чудно предложение.

