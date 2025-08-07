Арда с историческа първа победа в Европа

Арда направи огромна крачка към класиране за плейофите в Лига на конференциите, след като в мач от третия квалификационен кръг победи с 1:0 Кауно Жалгирис като гост. Антонио Вутов вкара единствения гол в мача.

Двубоят в Литва започна по отличен начин за българския отбор. В 4-ата минута Дамян Павлович влезе много опасно в краката на Георги Николов, а бутоните му попаднаха над глезена на нападателя. Реферът първо показа жълт картон на халфа, но след това бе привикан от ВАР да преразгледа ситуацията на монитора и правилно промени решението си, вдигайки червен картон.

Останали с човек повече, футболистите на Арда взеха инициативата и играта се задържаше по-често в половината на домакините. В 23-ата минута Серкан Юсеин пусна много хитър пас за Лъчезар Котев в наказателното поле, но вратарят Шведкаускас изпревари халфа на българския тим.

В 35-ата минута силен шут на Димитър Велковски от границите на наказателното поле свали на земята Антон Толордава, който се оказа на пътя на топката. Три минути след това отново левият бек на Арда опита да изненада вратаря на домакините с удар от над 25 метра, който обаче мина покрай вратата.

В края на първото полувреме домакините организираха опасна контраатака отдясно, при която топката стигна до наказателното поле, но Вячеслав Велев се намеси и изчисти.

На полувремето Александър Тунчев направи една промяна в състава си - Антонио Вутов замени Георги Николов.Арда продължи да натиска. Вячеслав Велев опита изненадващ удар от дистанция, който мина далеч от целта. Велковски пък тества за трети път Шведкаускас, като този път прати топката право в ръцете на вратаря.

Логичното се случи в 53-ата минута. Светослав Ковачев получи топката на десния фланг от Серкан Юсеин и с подаване по земя намери Антонио Вутов в наказателното поле. Резервата финтира елегантно бранител на съперника и майсторски прати топката в далечния ъгъл за 0:1.

След гола Кауно Жалгирис се активизира и погледна по-смело към вратата на Господинов. Орега, Траоре и Едокполор последователно поставиха на сериозно изпитание защитата на Арда, която с общи усилия се справи.

В 76-ата Темур Чогадзе преодоля за пореден път Велковски и само шпагатът на Хюсеинов предотврати неприятности за Господинов.

В 83-ата минута Арда пропусна да нанесе втори удар след великолепен индивидуален пробив на резервата Иснаба Мане. Той се справи с двама играчи на домакините отляво и центрира в наказателното поле, където обаче никой от неговите съотборници не успя да стигне до топката.

Така Арда за първи път в историята си спечели мач от европейските клубни турнири.

Повече за срещата четете в Gol.bg