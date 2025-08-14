Бомба във волейбола: Казийски ще играе в България

Сензационна промяна с най-голямата звезда на вобейбола ни. След 20 години игра на най-високо ниво в чужбина, Матей Казийски се завръща у нас, за да подсили вицешампиона Локомотив Авиа (Пловдив).

40-годишният волейболист се присъединява към пловдивския тим с едногодишен договор и в предстоящия сезон ще се опита да спечели първата си шампионска титла на България, твърди Нова телевизия.

От "черно-белия" клуб пуснаха загадъчно послание към феновете, което ще бъде разкрито съвсем скоро.

"Той...идва ...", написаха от Локомотив Авиа, като публикуваха към това колаж на Античния театър в Пловдив.

Очаква се новото попълнение да бъде представено официално следващата седмица.

Матей Казийски е трикратен победител в Шампионската лига с екипа на италианския Тренто, като има и пет трофея от италианското първенство. Той беше част от състава на България при спечелването на бронзовите медали на световното първенство през 2006-а и европейския шампионат 3 години по-късно.

Освен в българското първенство, през новия сезон Локомотив Авиа ще се състезава и във втория по сила европейски клубен турнир – Купата на ЦЕВ.