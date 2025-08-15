Левски подписа с Никола Серафимов

Левски очаквано подписа със северномакедонския национал Никола Серафимов. Договорът с 26-годишния централен защитник е до лятото на 2028 година, а трансферът стана факт след разтрогване на контракта му с унгарския Видеотон ФК Фехервар.

Никола Серафимов е роден на 11 август 1999 година в Скопие. Юноша на местния „Вардар“, с който подписва и първия си професионален договор. Записва 15 мача с екипа на тима от Скопие и печели титлата през сезон 2019/20 година. В средата на 2017 година е преотстъпен на „Пелистер“ (Битоля), за който изиграва 3 мача.

През лятото на 2018 година е преотстъпен на друг северномакедонски клуб – „Брегалница“ (Щип). В средата на 2020 година подписва с друг северномакедонски клуб „Брера“ (Струмица), с чийто екип изиграва 25 мача. През лятото на 2021 година преминава в унгарския „Залаегерсег“, където записва 33 мача с 4 гола. Година по-късно е трансфериран в друг унгарски клуб – „Видеотон ФК Фехервар“, с чийто екип изиграва 73 мача и вкарва 3 гола.

Никола Серафимов има 22 мача и гол с националния екип на Северна Македония. На 5 юни 2022 година дебютира за представителния тим на родината си при победата над Гибралтар като гост с 2:0. Вкарва първия си гол при домакинската победа с 1:0 над Латвия.

ПФК „Левски“ приветства Никола Серафимов с добре дошъл на стадион „Георги Аспарухов“ и му пожелава много победи и щастливи мигове със синята фланелка.

